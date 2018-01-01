Мы кораллы. Стал известен главный цвет года по версии Pantone

Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал оттенок номер 16−1546 под названием «Живой коралл» (Living Coral).

По словам исполнительного директора исследовательского центра Pantone Литрис Айсмен, этот цвет можно встретить как в естественном окружении, так и в соцсетях.

Фото: Pantone

«Оттенок, празднующий жизнь своей двойной ролью цвета как энергичного, так и заботливого, Pantone 16–1546 «живой коралл» еще раз подтверждает то, что цвета способны отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени. «Живой коралл» олицетворяет наше стремление к игривому и легкому самоощущению, к жизни без забот», — говорит вице-президент Pantone Лори Прессман.

Напомним, что цветом 2018 года по версии Pantone был ультрафиолетовый.

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