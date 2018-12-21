Много любви. Определены лучшие свадебные фото 2018 года

Американское свадебное агентство Junebug Weddings определило победителей ежегодного конкурса The Best of the Best Wedding Photo Contest 2018 на лучшее свадебное фото.

Фотоконкурс, который в этом году проходил в 11-й раз, традиционно наградил авторов наиболее ярких и оригинальных свадебных снимков. Жюри конкурса выбрало 50 лучших свадебных фото из 10 тысяч заявок, учитывая сюжет снимка, его живописный фон и креативность фотографа.

«Я поражена огромным количеством талантов, которые из года в год все больше удивляют меня своими свадебными фотографиями. Я горжусь нашей командой, в особенности нашей судейской коллегией, которая в этом году собрала по-настоящему нокаутную коллекцию свадебных фото», - говорит основатель Junebug Weddings Кэрри Шваб.

© Junebug Weddings

Она добавила, что жюри фотоконкурса стремятся выбрать 50 снимков, демонстрирующих свадебную культуру разных стран мира.

«Неизменно мы выбираем снимки, которые демонстрируют культуру разных стран мира, истинные чувства, а также абсолютно разный стиль фотографии. Также мы стараемся выбирать фото, сделанные на разных этапах свадебного дня – от подготовки до церемонии, слез и непосредственно праздника», - отметила она.

Смотрите 50 лучших свадебных фото 2018 года в галерее.

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