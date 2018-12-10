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Цифровой волшебник. Украинский дизайнер сделал звезд шоу-бизнеса героями картин Да Винчи и Ван Гога

Сегодня, 18:14 98
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Украинские звезды стали героями картин культовых художников

© Instagram

Украинский графический дизайнер Евгений Чинюкин объединил снимки звезд шоу-бизнеса с картинами культовых художников, включая Ван Гога и Леонардо Да Винчи.

Героями диджитал-арт эксперимента, получившего название #digitalcollection, стали Тина Кароль, Надя Дорофеева, Монатик, Влад Яма, Даша Астафьева и другие украинские знаменитости, которые появились на картинах великих мастеров живописи.

По признанию автора, на создание коллажей его вдохновила мысль о том, что современные украинские звезды вполне могли бы стать героями полотен великих художников, если бы жили в их время:

«Прошлое, настоящее и будущее – это все скоротечно. Но что объединяет прошлое, настоящее и будущее? Конечно - искусство! Это может быть живопись, фотография, кино или музыка. Герои моих коллажей – певцы, актеры, модели. И мы можем представить, что, если бы они родились, к примеру, в 18-19 веках в какой-то из стран Европы, вполне возможно, что нашелся бы какой-то известный художник, который бы изобразил их на своих картинах. И эти картины, уже в наше время, могли быть признаны шедеврами мировой живописи», - сообщил Чинюкин НВ.

Его работы были опубликованы на личной странице в Instagram, а также украинскими знаменитостями, которые неожиданно стали героями культовых произведений искусства.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от jekagdetotut (@jekagdetotut)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от jekagdetotut (@jekagdetotut)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от jekagdetotut (@jekagdetotut)

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Публикация от jekagdetotut (@jekagdetotut)

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Теги:   Фото Надя Дорофеева Монатик Тина Кароль

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