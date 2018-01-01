В этом поле, синем. В Киеве открывается выставка самого дорого художника Украины Анатолия Криволапа

С 13 декабря по 10 января в Музее истории Киева пройдет выставка самого дорогого украинского художника, возглавляющего рейтинг самых успешных художников страны Анатолия Криволапа.

Название выставки В этом поле, синем... – это строка из стихотворения Василия Стуса. В экспозиции покажут новые и уже известные полотна художника, раскрывающие многогранность самобытного и одновременно глубоко укорененного в украинских традициях образного мира художника. В живописи Анатолия Криволапа украинская природа предстает как многозначный эстетический космос, полный жизненной силы, драматического напряжения и неисчерпаемой энергии. Его работы входят почти во все собрания украинских коллекционеров современного искусства и не раз устанавливали мировые рекорды продаж современного украинского искусства на международном арт-рынке.

Фото: пресс-служба Cultprostir Hub

Ключевым символом выставки стала лошадь - древний символ свободы, скорости и цикличности развития самой природы. Лошади на картинах Анатолия Криволапа - часть природы, воплощение ее красоты, динамики, движения и внутренней гармонии. На полотнах художника они сопровождают восход и запад солнца, превращаясь в выразительную метафору времени, его движения и текучести.

Выставка В этом поле, синем... задумана как «поэтический проект», в котором гармонично сочетаются картины Анатолия Криволапа, стихи украинских поэтов и видео-сюжеты с изображением украинской природы. Вместе они образуют многомерное образно-эстетическое поле, в котором любимый синий цвет художника раскрывает свой глубокий символический смысл.

Фото: пресс-служба Cultprostir Hub

«Этот проект - очередной качественный шаг сотрудничества бизнеса с выдающимися художниками, и подтверждение того, что культура Украины - настолько популярный и динамичный тренд», - отмечает основатель Cultprostir Hub, автор проекта Ukraine. The best Юрий Комельков.

Интересные факты об Анатолии Криволапе

Анатолий Криволап получил классическое профессиональное образование, учась в Государственном художественном институте в Киеве (теперь - Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). После завершения обучения в течение пятнадцати лет активно искал себя в искусстве, не желая творить в рамках соцреализма. В течение этого периода близко подружился с польским врачом Ришардом Врублевским, который стал его близким другом и большим ценителем творчества.

Анатолий Криволап

Важным событием в творческой жизни Анатолия Криволапа стала республиканская художественная выставка, посвященная 45-й годовщине победы во Второй мировой войне (Киев, 1990). Представленное на ней произведение художника Багровые высоты вызвало значительный резонанс, по сути, открыв художника для художественного сообщества. Вскоре Криволап вошел в состав творческого объединения Живописный заповедник (1992 - 1995), которое сыграло важную роль в развитии современного украинского изобразительного искусства.

В 2011 году картина Анатолия Криволапа Конь. Ночь была продана за $124 тыс. на торгах аукционного дома Phillips de Pury & Co в Лондоне. В этом же году Анатолий Криволап стал лауреатом общенациональной премии Человек года в номинации Художник года.

В 2012 году знаменательным событием в жизни художника стало вручение ему высшей государственной награды - Национальной Шевченковской премии за цикл картин Украинский мотив. Цикл состоит из семи серий, посвященных изображению богатства и красоты украинской природы - от Крымских гор и Карпат до родных для художника пейзажей Киевщины.

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