Всего за два фунта. Бэнкси разыгрывает одну из самых жутких скульптур в поддержку беженцев

Вы сможете забрать скульптуру Бэнкси за два фунта, если угадаете, сколько она весит.

Как сообщает издание Dazed & Confused, провокационная арт-исталляция Дисмалэнд, совсем не семейный парк развлечений, созданный в 2015 году в противовес Диснейленду, поднимает множество современных проблем. Это и вопросы гендерного неравенства, и недоверия к полиции, и проблемы беженцев и иммиграции. Теперь Бэнкси разыгрывает одно из произведений Дисмаленда, чтобы собрать деньги на помощь беженцам.

Условия розыгрыша Бэнкси озвучил на своей страничке в инстаграм: Я разыгрываю одну из лодок арт-проекта Дисмалэнд, чтобы поддержать службу поддержки беженцев. Вы можете выиграть ее за два фунта, если правильно угадаете ее вес». Автор предполагает, что возможность получить в свою коллекцию произведение искусство по такой ничтожной цене (недавно две работы художника были проданы за 1,4 млн. фунтов и 561 тыс. фунтов) вызовет искренний интерес и резонанс.

Скульптура представляет собой небольшую лодку, под завязку заполненную беженцами, всем своим видом усугубляя и без того мрачную подпись Бэнкси под постом: «Как много она весит». Статуя выставлена для просмотра в магазине помощи беженцам в Лондоне на Карнаби стрит.

Розыгрыш завершится 22 декабря.

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