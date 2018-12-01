Всего за два фунта. Бэнкси разыгрывает одну из самых жутких скульптур в поддержку беженцев

Вы сможете забрать скульптуру Бэнкси за два фунта, если угадаете, сколько она весит.
Как сообщает издание Dazed & Confused, провокационная арт-исталляция Дисмалэнд, совсем не семейный парк развлечений, созданный в 2015 году в противовес Диснейленду, поднимает множество современных проблем. Это и вопросы гендерного неравенства, и недоверия к полиции, и проблемы беженцев и иммиграции. Теперь Бэнкси разыгрывает одно из произведений Дисмаленда, чтобы собрать деньги на помощь беженцам.
Условия розыгрыша Бэнкси озвучил на своей страничке в инстаграм: Я разыгрываю одну из лодок арт-проекта Дисмалэнд, чтобы поддержать службу поддержки беженцев. Вы можете выиграть ее за два фунта, если правильно угадаете ее вес». Автор предполагает, что возможность получить в свою коллекцию произведение искусство по такой ничтожной цене (недавно две работы художника были проданы за 1,4 млн. фунтов и 561 тыс. фунтов) вызовет искренний интерес и резонанс.
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. How heavy it weighs. I'm raffling one of the boats from Dismaland in aid of refugee support services. You can win it for £2 if you correctly guess how much it weighs. Fully remote controlled, top speed 3 knots, batteries included. On display at the pop-up Help Refugees shop. 30 Fouberts Place, Carnaby Street, London, W1F 7PS. Competition closes at 8pm 22nd December. Guess online at www.choose.love
Скульптура представляет собой небольшую лодку, под завязку заполненную беженцами, всем своим видом усугубляя и без того мрачную подпись Бэнкси под постом: «Как много она весит». Статуя выставлена для просмотра в магазине помощи беженцам в Лондоне на Карнаби стрит.
Розыгрыш завершится 22 декабря.
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