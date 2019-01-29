Большая политика. Новая звезда украинского рэпа alyona alyona и Лесь Подервянский пришли на форум Порошенко

Рэп-певица alyona alyona
посетила форум президента Петра Порошенко в Киеве, на котором он заявил о своем
намерении снова баллотироваться на выборах главы государства.
Фото новой звезды украинского рэпа опубликовало в своем Telegram издание the Бабель.
alyona alyona на форуме Порошенко / Фото: Сергей Андрушко
Также среди посетителей форума был замечен известный писатель Лесь Подервянский, экс-ведущая Анжелика Рудницкая. Мероприятие открылось песней певца Тараса Чубая.
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