Большая политика. Новая звезда украинского рэпа alyona alyona и Лесь Подервянский пришли на форум Порошенко

Рэп-певица alyona alyona посетила форум президента Петра Порошенко в Киеве, на котором он заявил о своем намерении снова баллотироваться на выборах главы государства.

Фото новой звезды украинского рэпа опубликовало в своем Telegram издание the Бабель.

alyona alyona на форуме Порошенко / Фото: Сергей Андрушко

Также среди посетителей форума был замечен известный писатель Лесь Подервянский, экс-ведущая Анжелика Рудницкая. Мероприятие открылось песней певца Тараса Чубая.

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