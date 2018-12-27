Новые имена. 15 актеров и режиссеров, которые стали открытием 2018 года

Издание The Hollywood Reporter назвало 15 актеров и фильммейкеров со всего мира, которые совершили прорыв в своей карьере в 2018 году и привлекли к себе внимание кинокритиков.

Ранее не сильно известные публике актеры, режиссеры, сценаристы работали над различными фильмами - от блокбастеров Marvel до культовых научно-фантастических драм, и продемонстрировали поклонникам кино свой талант.

15 актеров и фильммейкеров, которые стали открытием 2018 года:

Ялица Апарисио

«До того, как сестра убедила ее пройти прослушивание на главную роль - в качестве служанки Клео - в Роме Альфонсо Куарона, Апарисио хотела стать учительницей».

Сакура Андо

«Сакура Андо не новичок в японской индустрии развлечений, появившись в почти 50 местных фильмах и сериалах за последнее десятилетие. Но любители кино, находящиеся далеко от берегов Японии, наконец познакомились с ее талантом благодаря ее роли в Магазинных воришках - драме, получившей Золотую пальмовую ветвь».

Оливия Колман

«Колман в роли эксцентричной королевы Анны в черной комедии Йоргоса Лантимоса принесла номинацию на Золотой глобус и поставила ее в число лидеров в номинации Лучшая актриса на премии Оскар».

Джоди Комер

«Уроженка Ливерпуля Комер дала миру свежий и женский образ наемного убийцы, психопатки, красавицы, беспощадной, искренней, несерьезной и откровенной антигероя-хулиганки, которая получает столько же удовольствия от поражения своих целей, сколько и от опрокидывания мороженого на непослушных детей».

Генри Голдинг

«Бывшая модель и телеведущий, пожалуй, самая привлекательная вещь в этом чрезвычайно привлекательном фильме, которая помогла Безумным богатым азиатам заработать 238 млн долларов во всем мире при бюджете всего в 30 млн долларов».

Чон Джон-со

«Главные герои фильма Пылающий Стивен Ен и Ю А-ин завоевали международное признание благодаря своим сложным ролям, но яркий образ Чон, как искательницы правды, Хэ-ми - это ось, вокруг которой вращается богатый загадками фильм - многие загадки Пылающего погаснут без нее».

Иоанна Кулиг

«Известная теле- и кинозвезда в Польше Кулиг своей ролью Зулы в черно-белой драме Павла Павликовского Холодная война привлекла внимание агентов по всему миру».

Соноя Мидзуно

«Как и все в визуально-изобретательном ретро-футуристическом мире сериала Маньяк, детали образа Мидзуно очаровательны: от сгорбленных плеч под лабораторным халатом до хладнокровия с каким она держит сигарету».

Густав Меллер

«Датский режиссер Густав Меллер доказал, что «меньше значит больше» ослепительным дебютом в художественном фильме Виновный - триллере, почти полностью снятый в одной комнате».

Фото: ЕРА

Ол Паркер

«Сценарист, известный благодаря двум фильмам Отель Мериголд, в этом году прыгнул в мир больших бюджетов, создавая для Universal продолжение мюзикла Мамма Миа!»

Фото: ЕРА

Виктор Полстер

«Полстер получил почетную награду Лучший актер в Каннах за свою дебютную роль (фильм Девушка Лукаса Донта), наряду с номинацией на Европейскую кинематографическую премию, и прыгнул прямо из неизвестности в большой мир кино».

Заин Аль-Рафиа

«Играя Зейна, 12-летнего мальчика в Капернауме режиссера Надин Лабаки, который предъявляет иск своим родителям, актер-новичок Заин Аль-Рафиа выглядит полностью сформировавшимся, как какое-то чудо».

Джоди Уиттакер

«Роль первой женщины в роли Доктора Кто, домохозяйки, путешествующей во времени и пространстве, по всему миру, стала символом смены правил и курса на разнообразие в телевидении».

Летиша Райт

«Появившись почти из ниоткуда уроженка Гайаны эффектно ворвалась на мировую арену в роли технического гения Шури в Черной пантере Marvel, владея вниманием зрителя в каждой сцене, в которой появилась».

Клое Чжао

«Второй художественный фильм китайского режиссера Клое Чжао - современного вестерна Наездник - закрепила ее статус молодого таланта, за которым стоит наблюдать».

Фото: ЕРА

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