Аквамен и Приключения S Николая. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в широкий украинский прокат выходят фильм о подвигах Аквамена, Закат от автора драмы Сын Саула, получившего Гран-при Канн и Оскар, новогодняя сказка о приключениях S Николая, украинского режиссера Семена Горова, автора новогоднего мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки, а также мультфильм о приключениях человека-паука.

Кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный выбрал самые интересные премьеры этой недели: Аквамен, Закат, Приключения S Николая и Человек-паук: Вокруг вселенной.

Аквамен. Джеймс Ван. С 13 декабря

Еще одна попытка киновселенной DC встать вровень с киновселенной Marvel. Получится у них вряд ли, но у Аквамена есть все шансы стать даже более успешной в коммерческом плане картиной чем Чудо-женщина. По крайней мере, трейлеры и имя режиссера обещают красочное и изобретательное зрелище.

Фильм Джеймса Вана, пусть и запоздало, расскажет историю мужчины по имени Артур Карри, он же Аквамен – наполовину человек, наполовину король Атлантиды. Мы его уже видели в Бэтмен против Супермена и в Лига справедливости.

В главной роли мужественный Джейсон Момоа. Во второстепенных ролях: Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Николь Кидман и др.

Закат. Ласло Немеш. С 13 декабря

Второй фильм венгерского режиссера Немеша, прославившегося после жуткой драмы Сын Саула. Та картина получила Гран-при Канн-2015 и Оскар. Фильм Закат участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и тоже рискует быть номинированным на известную американскую кинопремию.

Будапешт перед самым началом Первой мировой. По городу мечется девушка, разрываясь между поисками правды о своем прошлом и попытками начать работу в модном доме. Тем временем, прямо у нас на глазах цивилизация, просуществовавшая столетия, покрывается сетью трещин, предвещающих неминуемую катастрофу.

Приключения S Николая. Семен Горов. С 13 декабря

Украинская сказка, выходящая накануне Дня святого Николая от режиссера телефильма Вечера на хуторе близ Диканьки, выходившего давным-давно накануне Нового года. Семья второклассника Артема решает переехать в Карпаты. Тут же их пытается ограбить один злодей, переодевшийся в костюм святого Николая. Артему, его старшей сестре и местным школьникам придется на некоторое время стать взрослыми, обезвредить вора и спасти настоящего Николая. Все это на фоне красивейшей природы зимних Карпат.

В главных ролях: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Максим Лучак и другие.

Человек-паук: Вокруг вселенной. Боб Персичетти, Питер Рэмзи. С 13 декабря

Неожиданно хороший и неглупый мультфильм о приключениях всем известного героя. Настоящее имя Человека-паука здесь не Питер Паркер, а Майлз Моралес. Согласно комиксам, последний примерил на себя костюм супергероя после смерти Паркера. Теперь он точно так же пытается балансировать между подвигами и школьной жизнью обыкновенного подростка.

Второе и даже более важное отличие Вокруг вселенной от привычного нашему зрителю сюжета: Спайдерменов здесь будет несколько, что красноречиво говорит о том, что героем может стать каждый.

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