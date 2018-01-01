Анатомия обиды. Рецензия на фильм Ларса фон Триера Дом, который построил Джек

В украинский прокат выходит долгожданная лента под названием Дом, который построил Джек – страшно подумать, пятнадцатое полнометражное высказывание Ларса фон Триера – режиссера, традиционно разделяющего аудиторию на обожателей и ненавистников.

Немного опостылевшее слово “провокация”, применяемое к его фильмам пусть зачастую и к месту, все равно неизбежно сужает фокус и даже сбивает с толку. Проще говорить, что фон Триер встряхивает общественность, наталкивает на размышления и ищет новые формы. Так было, например, с Догвиллем, так было с Антихристом, так было с Рассекая волны.

Фильм Дом, который построил Джек – птица немного другого полета. Кажется, никогда ранее режиссер не говорил так откровенно и в лоб о наболевшем.

1. Сюжет

70-е. Обыкновенная провинциальная Америка. Мужчина средних лет по имени Джек с внешностью, кричащей о роде его кровавых занятий, подъезжает к застрявшей на обочине машине. Ее водитель – женщина с внешностью Умы Турман – просит подвезти к ближайшей станции техобслуживания: надо починить домкрат.

Женщина с ходу говорит, что Джек похож на серийного убийцу и буквально напрашивается быть забитой до смерти. Джек держится из последних сил: убийство сегодня в его планы не входило. Но природа берет верх.

Поведение первой жертвы задает тон поведению всех остальных. Они сами отдают себя в руки маньяка. Джек же радуется человеческой тупости и огорчается из-за дома, который он все никак не может построить. Что удивительно: архитектура – страсть Джека.

2. Сценарий и драматургия

Триер стареет. Факт, касающийся не столько физиологических процессов, сколько интеллектуальных. Поэтому больше всего фильм Дом, который построил Джек похож на сварливый комментарий обиженного человека. Обижаться, конечно, есть на что: изгнание из Канн в 2011 году позор далеко не для режиссера.

И трудно выветрить из головы мысль, что возвращение в мае этого года было ловко спланировано. Действительно, картина, которая, периодически отвлекаясь на расчлененку, кричит в лицо зрителя о том, что люди идиоты – лучший ответ каннской публике. Более того, чересчур чувствительные лишили себя удовольствия досмотреть фильм до конца. А там самое интересное.

Осталось понять: есть ли здесь что-то кроме эффектной и, не следует бояться произносить это слово в отношении работ Триера, гениальной “ответочки”. Кажется, есть. Режиссер хоть и впадает в брюзжание, но не забывает между строк проговорить свои мысли о мире, о людях, о добре и зле.

Жизнь в понимании Триера – хаос, с которым нам приходится каждый день бороться. И в Доме, который построил Джек таким Сизифом становится антигерой. Приставка “анти” не должна смущать. Наш убийца так же сомневается, так же злится и удивляется, так же неловко импровизирует, как и все остальные. Что идеально вписывается в концепцию режиссера об отсутствии четкой границы между добром и злом. Где в “Доме” настоящее зло? Маньяк, кропотливо выполняющий свою работу или жертвы с тупым выражением лиц идущие навстречу смерти? Вопрос в духе Триера.

Скрашивает одиночество Джека его внутренний скептик и одновременно аватар потусторонних сил – престарелый мужчина по имени Вердж. В диалогах этих двоих вся нехитрая интеллектуальная мощь фильма. Но важно здесь другое: между традиционной для Триера игрой с изображением и саркастичными мыслями о сущем кроется трогательное и личное: 62-летний режиссер, уставший бороться со своими недугами и зависимостями.

3. Актеры и картинка

Не совсем понятна чувствительность каннской публики: в XXI веке бежать с просмотра фильма из-за горы замороженных трупов или отрезанной лапки утенка – как минимум странно. Тем более Триеру никогда не было чуждо здоровое чувство юмора. В “Доме” достаточно моментов, позволяющих разрядить обстановку смехом.

Есть здесь и одна по-настоящему жуткая сцена, где мизантропия и иезуитский садизм выходят на первый план. Задайся режиссер целью, мог бы превратить весь фильм в такую мучительную игру в кошки-мышки, но Триер в своем стремлении показать злую абсурдность жизни решил обойтись без традиционных для жанра топтаний вокруг да около. Режиссер, как всегда, бьет сразу в глаз.

9/10 – вердикт НВ

В фильме Дом, который построил Джек с удовольствием ужились и обида, и усталость, и будто бы из последних сил энергичность, и размышления о своем месте в мире. Упакованная в жанровую обертку, эта полифония не отталкивает и не смущает.

Она может напугать, насмешить, вызовет жалость и чувство восхищения по отношению к своему автору и уж точно, что роднит “Дом” с остальными работами Триера, незаметно залезет в голову, не оставив после просмотра равнодушных.

Дом, который построил Джек

The House That Jack Built

Психологический триллер

2018 год

Дания, Франция, Германия, Швеция

Режиссер – Ларс фон Триер

В главных ролях: Мэтт Диллон, Райли Кио, Ума Турман, Бруно Ганц, Эдвард Спелирс, Шивон Фэллон, Софи Гробель и другие.

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