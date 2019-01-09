Ангел и Темное зеркало. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе на экраны украинских кинотеатров выходят фильм о серийном убийце, спродюсированный братьями Альмодовар, и комедия с оскароносным Жаном Дюжарденом.

Кроме того, мы сможем увидеть трогательную семейную ленту о потерявшейся и нашедшей путь домой собаке, а также триллер о подростковой неуверенности и одиночестве.

Кинообозреватель НВ STYLE рассказывает о новых премьерах.

Ангел. Луис Ортега. С 10 января.

Продюсерский проект братьев Альмодовар. И несмотря на то, что Луис Ортега – вполне самостоятельный режиссер, их влияние трудно будет не заметить. В центре истории - Карлос Эдуардо Пуч, смазливый юноша и по совместительству один из самых страшных серийных убийц Аргентины. Фильм Ортеги расскажет о его молодости в Буэнос-Айросе и первых, кровавых, шагах.

Понятное дело, что лента основана на реальных событиях.

В главной роли - Лоренцо Ферро.

Путь домой. Чарльз Мартин Смит. С 10 января.

Трогательный фильм про собаку от режиссера трогательного фильма про дельфина (“История дельфина” 2011 года). Сюжетная коллизия здесь проста: пес по имени Белла пытается преодолеть путь в более чем 600 километров, чтобы найти своего хозяина. Потерялась собака, как это часто бывает, погнавшись за белкой. По пути Белла спасает людей, заводит дружбу с пумой, ворует еду у туристов.

В главной роли, собственно, Белла, которую в оригинале озвучивает Брайс Даллас Ховард. Людей играют: Эшли Джадд, Бэрри Уотсон, Эдвард Джеймс Олмос и другие.

Темное зеркало. Асаф Бернштейн. С 10 января.

Грустный триллер про одиночество. 18-летняя девушка по имени Мария никому особо не нужна. Страдая от нехватки внимания, она заводит дружбу со своим отражением в зеркале. То спустя некоторое время отвечает взаимностью. Проблема в том, что зеркальный близнец Марии – чрезвычайно опасное существо по имени Айрам. С его помощью девушка начинает мстить.

В главных ролях: Индиа Айсли, Мира Сорвино, Джейсон Айзекс.

Красивый бизнес. Бенуа Делепин, Гюстав Керверн. С 10 января.

Новая роль с некоторых пор самого известного комедийного актера Франции Жана Дюжардена (Оскар за фильм Артист). В центре истории Жак – 40-летний оболтус (Дюжарден), которого выгоняют из дома родители. Причина – он ничего не делает. И не думая отчаиваться, Жак отправляется к своей сестре, по пути придумывая, как заработать денег. В итоге он решает заняться косметическим бизнесом, отправив целую группу людей в Румынию: там дешевле делать “пластику”.

Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн на пару сняли комедию Луиза нанимает наемного убийцу и драму с Жераром Депардье Последний Мамонт Франции.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook