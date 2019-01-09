BAFTA-2019: Британская киноакадемия объявила список номинантов

В среду, 9 января, Британская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение 72-й премии BAFTA (British Academy Film Awards).

Фаворитом грядущей церемонии оказалась лента Фаворитка Йоргоса Лантимоса, которая попала в 12 номинаций. Далее по количеству номинаций лидируют Богемская рапсодия, Человек на Луне, Рома и Звезда родилась – по 7 номинаций.

Полный список номинантов на премию BAFTA-2019 выглядит так:

Лучший фильм

Черный клановец

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Звезда родилась

Лучший британский фильм

Зверь

Богемская рапсодия

Фаворитка

Маккуин

Стэн и Олли

Тебя никогда здесь не было

Лучший фильм на иностранном языке

Капернаум

Холодная война

Догман

Рома

Магазинные воришки

Лучший анимационный фильм

Суперсемейка 2

Остров собак

Человек-паук: Через вселенные

Лучший режиссер

Черный клановец – Спайк Ли

Холодная война – Павел Павликовский

Фаворитка – Йоргос Лантимос

Рома – Альфонсо Куарон

Звезда родилась – Брэдли Купер

Лучший оригинальный сценарий

Холодная война

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Власть

Лучший адаптированный сценарий

Черный клановец

Сможете ли вы меня простить?

Человек на Луне

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Звезда родилась

Лучшая актриса

Гленн Клоуз, Жена

Леди Гага, Звезда родилась

Мелисса МакКарти, Сможете ли вы меня простить?

Оливия Колман, Фаворитка

Виола Дэвис, Вдовы

Лучший актер

Брэдли Купер, Звезда родилась

Кристиан Бэйл, Власть

Рами Малек, Богемская рапсодия

Стив Куган, Стэн и Олли

Вигго Мортенсен, Зеленая книга

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс, Власть

Клэр Фой, Человек на Луне

Эмма Стоун, Фаворитка

Марго Робби, Две королевы

Рэйчел Вайс, Фаворитка

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер, Черный клановец

Махершала Али, Зеленая книга

Ричард Е. Грант, Сможете ли вы меня простить?

Сэм Рокуэлл, Власть

Тимоти Шаламе, Красивый мальчик

Лучшая музыка к фильму

Черный клановец

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Остров собак

Мэри Поппинс возвращается

Звезда родилась

72-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA (British Academy Film Awards) состоится 10 февраля в Лондоне.