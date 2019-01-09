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Будет очень грустно. Звезда Теории большого взрыва объяснил, почему сериал должен завершиться

Сегодня, 09:56 1377
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Кадр из сериала

Актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в популярном сериале Теория большого взрыва, стал инициатором того, чтобы сериал, 12-й сезон которого завершится в мае 2019 года, больше не имел продолжения.

По имеющейся информации, именно Парсонс побудил CBS и Warner Bros. Television завершить все еще успешное телешоу, заявив, что хочет уйти. Также актер рассказал Entertainment Weekly, почему это должен быть последний сезон.

«Это в то же время и сложно, и просто, когда кажется, что пришло время, - сказал он. - Такое ощущение, что мы действительно стали обгрызать мясо с кости».

Также Парсонс заявил: «Сейчас я нахожусь в среднем возрасте. Я не знаю, сколько еще смогу носить футболки, не выглядя постаревшим».

Актер отметил, что работа над сериалом дала ему и коллегам множество возможностей, однако печаль неизбежна: «Будет очень, очень грустно, когда все закончится. Я думаю, что люди в порядке, когда заканчивают учебу, но на выпускном часто бывают слезы. Трудно прощаться с людьми, с которыми ты так долго работал».

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Теги:   Сериалы

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