Что смотрят Onuka, Pianoбой и Максим Бахматов: 23 сериала от известных украинцев

В эпоху Netflix смотреть сериалы стало не только не стыдно, но и часто намного интереснее, чем фильмы.

Мы спросили у известных украинцев, музыкантов, актеров, писателей и бизнесменов, которые пришли в гости к Радио НВ, о сериалах, которые они смотрят. Вот ленты, о которых они сразу вспомнили.

1. Черное зеркало (англ. Black Mirror). Смотрит Ната Жижченко, солистка проекта Onuka.

Кадр из сериала Черное зеркало

2. Рассказ служанки (англ. The Handmaid's Tale). Смотрят управляющий партнер Unit.City Максим Бахматов и актриса Ирма Витовская.

Кадр из сериала Рассказ служанки

3. Мир дикого запада (англ. Westworld). Смотрит Иван Примаченко, сооснователь онлайн-платформы Prometheus.

Кадр из сериала Мир дикого запада

4. Игра престолов (англ. Game of Thrones). Смотрят управляющий партнер Unit.City Максим Бахматов и военный волонтер Мирослав Гай.

Кадр из сериала Игра престолов

5. Шерлок (англ. Sherlock). Смотрит Ирина Данилевская, основательница Ukrainian Fashion Week.

Кадр из сериала Шерлок

6. Молодой Папа (англ. The Young Pope). Смотрят военный волонтер Мирослав Гай и солист группы Без обмежень Сергей Танчинец.

Кадр из сериала Молодой Папа

7. Вавилон-Берлин (нем. Babylon Berlin). Смотрит актриса Ирма Витовская.

Кадр из сериала Вавилон-Берлин

8. Большая маленькая ложь (англ. Big Little Lies). Смотрит травести-дива Монро.

Кадр из сериала Большая маленькая ложь

9. Хорошая жена (англ. The Good Wife). Смотрит Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss

Кадр из сериала Хорошая жена

10. Юная (англ. Younger). Смотрит травести-дива Монро.

Кадр из сериала Юная

11. Патрик Мелроуз (англ. Patrick Melrose). Смотрит Дмитрий Шуров, солист проекта Pianoбой.

Кадр из сериала Патрик Мелроуз

12. Тьма (англ. Dark). Смотрит Ната Жижченко, солистка проекта Onuka.

Кадр из сериала Тьма

13. Очень странные дела (англ. Stranger things). Смотрит Ната Жижченко, солистка проекта Onuka.

Кадр из сериала Очень странные дела

14. Легион (англ. Legion). Смотрит Иван Примаченко, сооснователь онлайн-платформы Prometheus.

Кадр из сериала Легион

15. Настоящий детектив (англ. True Detective). Смотрит Ната Жижченко, солистка проекта Onuka.

Кадр из сериала Настоящий детектив

16. Во все тяжкие (англ. Breaking Bad). Смотрит писатель Юрий Издрык.

Кадр из сериала Во все тяжкие

17. Как избежать наказания за убийство (англ. How to Get Away with Murder). Смотрит травести-дива Монро.

Кадр из сериала Как избежать наказания за убийство

18. Фарго (англ. Fargo). Смотрит Ната Жижченко, солистка проекта Onuka.

Кадр из сериала Фарго

19. Миллиарды (англ. Billions). Смотрит актриса Ирма Витовская.

Кадр из сериала Миллиарды

20. Наследники (англ. Succession). Смотрит генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Кадр из сериала Наследники

21. Эпизоды (англ. Episodes). Смотрит травести-дива Монро.

Кадр из сериала Эпизоды

22. Друзья (англ. Friends). Смотрит травести-дива Монро.

Кадр из сериала Друзья

23. Chef’s Table (рус. От шефа). Смотрит Евгений Клопотенко, повар и кулинарный блогер.

Кадр из сериала Chef’s Table