Длинными вечерами. 10 главных фильмов этой зимы, которые нельзя пропустить

Зимой выходят в прокат самые интересные фильмы, которые берут главные награды на Оскаре и Золотом глобусе. Также это время трогательных рождественских историй и сказок. Рассказываем о лучших картинах, которые точно нужно посмотреть этой зимой.

Дом, который построил Джек, режиссер Ларс Фон Триер

В прокате с 6-го декабря

Главный герой фильма - инженер Джек, который мечтает стать архитектором. Картина построена из серии эпизодов, которые показывают его развитие как серийного убийцы. Он видит каждое убийство как произведение искусства: хотя расплата и правосудие кажутся неизбежными, каждый раз он рискует все больше, чтобы привлечь внимание властей.

В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Софи Гробель и Райли Кио.

Мэри Поппинс возвращается, режиссер Роб Маршалл

В прокате с 3-го января

События мюзикла Мэри Поппинс возвращается развиваются в Лондоне во времена Депрессии, когда уже взрослых Джейн и Майкла Бэнксов посещает таинственная Мэри Поппинс. И с помощью своих уникальных магических навыков и поддержки ее друга Джека няня помогает семье вновь найти радость и чудеса, пропавшие из их жизни.

В ролях: Мерил Стрип, Колин Ферт и Эмили Блант.

1+1: Голливудская история, режиссер Нил Бергер

В прокате с 17 января 2019

Драматическая комедия 1+1: Голливудская история - римейк французской картины 2011 года, где рассказывается о взаимоотношения миллиардера, человека с ограниченными возможностями, и афро-американца, недавно вышедшего из тюрьмы.

Ему срочно необходим личный помощник, который будет выполнять все его желания, включая гигиенические процедуры. Всех кандидатов, предоставляемых его ассистенткой Ивонн, богач отвергает, но говорливый Делл привлекает внимание владельца огромного особняка.

В ролях: Николь Кидман Брайан Крэнстон Кевин Харт Джулианна Маргулис.

Две королевы, режиссер Джози Рурк

В прокате с 17 января 2019

Актриса Сирша Ронан, не смотря на молодой возраст, в свои 24 года уже была номинирована на Оскар трижды. В кинодебюте режиссера Джози Рурк, Ронан играет Марию Шотландскую. Скорее всего эта роль принесет ей четвертую номинацию на Оскар.

Мария, королева Франции, ставшая замужней дамой в 16 и овдовевшая в 18 лет, отличается крайне строптивым характером и не желает снова идти под венец, несмотря на давление.

Вместо этого она возвращается в родную Шотландию, чтобы воцариться на законном престоле, однако тот уже захвачен ее дальней родственницей Елизаветой I, которая заручилась многочисленной поддержкой с помощью своей харизмы и обаяния.

В ролях: сирша Ронан, Марго Робби, Ричард Кент, Гай Риз

Холмс и Ватсон, режиссер Итан Коэн

В прокате с 24 января

В новой комедийной адаптации произведения Артура Конана Дойля героям приходится противостоять не только злодею Мориарти, которого играет Ральф Файнс, но и собственным безумным поступкам. Поэтому расследование запутанной истории усложняется дурацкими случайностями. Холмс и Ватсон — из тех комедий, где доктор попытается сделать селфи только недавно изобретенным фотоаппаратом, а королева Виктория получит от своих подданных по лицу, не изменив при этом, как настоящая леди, его выражения.

В ролях: Хью Лори, Ребекка Холл, Рэйф Файнс и Келли Макдональд

Зеленая книга, режиссер Питер Фарелли

В прокате с 24 января

Картина, которой кинокритики уже предрекают Оскар. Тони – вышибала и прекрасно работает своими кулаками, от чего в жизни его и характер выработался соответствующий. Зачастую он сначала действует и только после говорит. Подобная импульсивность всегда ведет за собой серьезные последствия, но жизнь героя, вскоре измениться. По каким-то причинам, именно этот горячий сердцем человек, был нанят водителем для одного очень талантливого музыканта. Совместное путешествие сделает их хорошими друзьями, но, как и полагается, за все нужно платить.

В ролях: Линда Карделлини, Вигго Мортенсен, Махершала Али, Дон Старк.

Море соблазна, режиссер Стивен Найт

В прокате с 24 января

Если в фильме играет Метью Макконахи, его уже нужно смотреть. В центре сюжета – история загадочного капитана рыбацкого судна Бэйкера Дилла. Его бывшая жена, которая недавно вышла замуж за миллиардера, неожиданно появляется в жизни Дилла и умоляет расправиться с ее мужем, скормив того акулам во время морской рыбалки. Изначально на роль бывшей жены планировалась Ума Турман, но в итоге ее сыграла Энн Хэтэуэй.

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лейн, Джейсон Кларк.

Фаворитка, режиссер Йоргос Лантимос

В прокате с 31 января

Йоргоса Лантимоса, после Лобстера и Убийства священного оленя просто обожают поклонники арт-хаусного кино. По сюжету амбициозная фрейлина Эбигейл соперничает за благосклонность королевы Анны со всемогущей герцогиней Мальборо в Англии XVIII века. Кажется, Лантимос решил вырваться из артхаусного гетто и сделать высокобюджетную костюмированную драму, и, судя по оскароносным актрисам, которые у него играют, у него все вышло.

В ролях: Эмма Стоун, Оливия Колман, Рэйчел Вайс.

Время возмездия, режиссер Карин Кусама

В прокате с 22 февраля

Все работы этого режиссера объединяет одна важная деталь – они всегда о сильной женщине с прошлым, которое лучше забыть. Главная героиня Времени возмездия Эрин Белл – бывший лос-анджелесский следователь, которую начальство когда-то отправило в преступную банду работать под прикрытием. Спустя годы, Эрин возвращается, чтобы наказать злодеев, которые сломали ее жизнь.

В ролях: Николь Кидман, Себастиан Стэн, Татьяна Маслани.

Наркокурьер, режиссер Клинт Иствуд

В прокате с 28 февраля

В основу сюжета Наркокурьера легли реальные события. 80-летний Леонард Шарп, став наркокурьером, смог распространить почти полтонны наркотиков. В 2011 году в возрасте 87 лет он был задержан с 90 кг кокаина, а в 2014 — приговорен к трем годам лишения свободы. Иствуд сыграл в своем фильме главную роль – он предстает на экране в роли пожилого наркокурьера.

В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Таисса Фармига, Лоуренс Фишберн.

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