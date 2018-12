Документалка от Украины вошла в шорт-лист Оскара, Донбасс Сергея Лозницы - нет

Фильм Сергея Лозницы Донбасс не попал в шорт-лист фильмов, которые в этом году претендуют на кинопремию Оскар в категории Лучший иностранный фильм. В то же время документальная картина Отдаленный лай собак о жизни в охваченных войной регионах Украины режиссера Саймона Леренга Вилмонта поборется за награду в своей номинации.

17 декабря Американская киноакадемия объявила шорт-лист 91-й премии Оскар в девяти категориях. Согласно списку организаторов самой престижной кинонаграды мира, новой работе Лозницы не удастся побороться за Оскар для Украины. Зато награду может принести искренняя и натуралистичная история о тех, кто остается жить в непосредственной близости к войне в Донбассе.

Донбасс режиссера Сергея Лозницы – созданный на основе любительских роликов художественный фильм о жизни на оккупированных территориях. Фильм был впервые показан в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру. Создан в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

Отдаленный лай собак режиссера режиссера Саймона Леренга Вилмонта рассказывает про мальчика Олега, который живет рядом с линией фронта. Картина собрала за год множество наград на различных кинофестивалях мира. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области.

Таким образом, за статуэтку 91-й премии Оскар поборются:

Лучший иностранный фильм:

Магазинные воришки (Япония)

Айка (Казахстан)

Капернаум (Ливан)

Рома (Мексика)

Холодная война (Польша)

Пылающий (Южная Корея)

Птицы прохода (Колумбия)

Виновный (Дания)

Никогда не отводи взгляд (Германия)

Документальный фильм:

Charm City (Очаровательный город)

Communion (Причастие)

Crime + Punishment (Преступление + наказание)

Dark Money (Темные деньги)

The Distant Barking of Dogs (Отдаленный лай собак)

Free Solo (Свободное соло)

Hale County This Morning, This Evening (Округ Хейл, этим утром, этим вечером)

Minding the Gap

Of Fathers and Sons (Об отцах и сыновьях)

On Her Shoulders (На ее плечах)

RBG

Shirkers

The Silence of Others (Молчание других)

Three Identical Strangers (Три одинаковых незнакомца)

Won’t You Be My Neighbor? (Будешь моим соседом?)

Лучший грим и прически:

Черная пантера

Богемная рапсодия

Граница

Мария - королева шотландцев

Стэн и Олли

Суспирия

Власть

Лучшая оригинальная музыка:

Аннигиляция

Мстители: Война бесконечности

Баллада Бастера Скраггса

Черная пантера

Черный клановец

Безумные богатые азиаты

Смерть Сталина

Фантастические звери: преступления Гриндельвальда

Первый человек

Если бы Бил-стрит могла говорить

Остров собак

Мэри Поппинс возвращается

Тихое место

Первому игроку приготовиться

Власть

Визуальные эффекты:

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Черная пантера

Кристофер Робин

Первый человек

Мир юрского периода: падшее королевство

Мэри Поппинс возвращается

Первому игроку приготовиться

Соло: история звездных войн

Добро пожаловать в Марвен

Окончательный список номинантов на Оскар будет объявлен 22 января 2019 года.

Церемония вручения 91-й кинопремии Американской киноакадемии состоится 24 февраля.

