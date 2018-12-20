Долг вместо секса. Рецензия на фильм Бамблби

В украинский прокат выходит лента Бамблби – фантастический экшн про самого популярного и любимого, если так можно выразиться о трансформере, Автобота. Плюс ко всему, перед нами шестая часть франшизы Трансформеры. Начал эту историю Майкл Бэй отличным одноименным фильмом еще в 2007 году.

Он же ее и закончил, по крайней мере, первый том: недавний Трансформеры: Последний рыцарь был невероятно глупым, невозможно зрелищным эпическим провалом. Правильное, логичное завершение саги, черпающей вдохновение во взрывах и сексе.

Фильм Бамблби – птица совершенно другого полета. Он очень старается понравиться. И у него получается.

1. Сюжет

Планета Кибертрон. Гражданская война между подлыми, злыми Десептиконами и верными и справедливыми Автоботами. Последние явно проигрывают. Оптимус Прайм командует отступать. В частности, трансформер по имени B-127 (будущий Бамблби) получает задание отправиться на Землю и организовать там базу.

На Земле идет 1987-й. Будущий Бамблби падает прямо на военный отряд под предводительством агента Джека Бернса (Джон Сина): где-то в лесах Калифорнии идут учения. Вслед за ним приземляется Десептикон. Начинается битва. Отряд людей почти весь уничтожен, что психологически травмирует Бернса. Будущий Бамблби в бою теряет голос, память и из последних сил превращает себя в желто-черный Жук.

Фото: b&h film

Проходит небольшое количество времени. Одинокая, мрачноватая девушка с ярко выраженным талантом механика находит на свалке автомобилей желто-черный Жук. Буквально в тот же день она понимает, что это не просто машина. Приключения только начинаются.

2. Сценарий и драматургия

Причина популярности автобота Бамблби очевидна: он маленький, желто-черный, с трогательными антенками, разговаривает с помощью хитов 80-х, ведет себя как лабрадор. Собственно, создатели фильма Бамблби использовали все эти милые маркетинговые особенности по полной.

Что и не удивительно. Этой картиной студия Paramount хотела не только продолжить зарабатывать деньги на одном из своих самых прибыльных активов, но и перезагрузить франшизу. Уйти от взрывов и подросткового секса Майкла Бэя к тихой гавани ламповой картинки 80-х, неубиваемых хитов 80-х, проверенных героев 80-х.

Фото: b&h film

Выбор, конечно, безопасный и иногда, особенно, когда в начале фильма звучит сразу несколько всем известных хитов подряд – навязчивый, но трудно винить в этом студию и режиссера Трэвиса Найта. Кушать хочется всем. Тем более, что, если не обращать внимания на тонкую пленку расчета равномерно покрывающую фильм, минуте на пятнадцатой становится ясно, что у ребят все получилось.

Бамблби проскользнул в игольное ушко актуальных общественных требований. Юмор здесь смешной и не пошлый, трансформеры трансформируются все так же эффектно, уменьшен пафос в угоду личных историй, акценты расставлены правильно: в центре истории не сексуальная блондинка, не делающий бровки домиком качек, не переполненный гормонами подросток, а обычная девушка по имени Чарли.

Она переживает смерть отца и не может вслед за матерью вписаться в новую семью. Это добавляет объема персонажу. Тем не менее она сильная, волевая чемпионка по прыжкам в воду (в прошлом). Это добавляет возможностей и интереса. Фокус ее симпатий быстро смещается с идиота-красавчика на простого парня из соседнего дома. Это добавляет правдивости.

Фото: b&h film

За мужское начало здесь, кроме робкого соседа, формально отвечает тот самый спецназовец с лицом Джона Сина, но то ли Сина еще не дорос до полноценной роли в блокбастере, то ли сценаристке Кристине Ходсон он был просто неинтересен. В любом случае, это персонаж, скорее, третьего плана.

Сердце фильма все-таки в отношениях между Чарли и Бамблби. Они проходят несколько равнозначных стадий: отношения машины и любящего водителя, отношения девочки и ее любимого пса, отношения двух преданных друг другу друзей. Эта связь, как натянутая тетива держит все сценарные элементы картины вместе. И даже не думает рваться.

Более того, она излечивает душевные раны обоих и подводит к логическому завершению: мостику к следующему фильму – Трансформерам 2007 года.

3. Актеры и картинка

Лучшим решением было пригласить на главную роль Хейли Стейнфилд – актрису, певицу, умеющую делать милое и в то же время недовольное лицо умницу.

В фильме Коэнов Железная хватка Стейнфилд делала примерно то же самое, что и здесь. Была недовольна и решительно шла к цели. Но там обстановка способствовала более серьезному разговору. Здесь же ставки вроде как тоже высокие: дружба, спасение мира, но тон совершенно другой: шутливый, поверхностный.

Помещая в центр своей истории угрюмую Чарли режиссер Найт играет на контрастах, превращает ее в подобие черной воронки, вокруг которой, добровольно или нет, крутятся все остальные.

Фото: b&h film

Насчет остальных, они все здесь милые, симпатичные, смешные, но выполняющие чисто функциональные роли. Пойди туда, выйди из машины, не смотри. В конце, например, Чарли просто оставляет своего будущего парня, и сама спешит на встречу финальной битве.

Все-таки перед нами история дружбы только двоих.

8/10 – вердикт НВ

Если двигателем фильмов Майкла Бэя был секс (достаточно вспомнить пункты плана Сэма Уитвики в первом фильме), то Найт ставит на долг, дружбу, поиски себя. И то, и то абсолютно имеет право на существование. Но коли мы уже видели первый вариант, почему бы не посмотреть второй. Плюс – он более подходящий для семейного похода в кино.

Бамблби

Bumblebee

Приключения, боевик

2018 год

США

Режиссер: Трэвис Найт

В главных ролях: Хейли Стейнфилд, Джон Сина, Хорхе Лендеборг-мл., Джон Ортис, Памела Эдлон, Стивен Шнайдер, Лен Кариу и другие.

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