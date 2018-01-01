Дом, который построил Джек. Девять причин посмотреть фильм Ларса фон Триера

6 декабря в украинский прокат выходит новый фильм Ларса фон Триера - Дом, который построил Джек.

Ларс фон Триер снял фильм, рассказывающий историю Джека, невероятно умного парня, который за 12 лет стал искусным серийным убийцей. НВ Style собрал девять весомых причин, по которым стоит посмотреть новый фильм невероятного режиссера.

Причина 1.

Ларс фон Триер – один из самых скандальных и важнейших режиссеров современности, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, лауреат более 100 наград международных кинофестивалей.

Причина 2.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. По некоторым данным, Триер сначала отказался от предложения показать свой фильм вне конкурса. Показ в Каннах ознаменовал снятие с режиссера статуса персоны нон-грата, который он заработал после неудачной шутки о симпатиях и сочувствии к Адольфу Гитлеру во время пресс-конференции на фестивале в 2011 году, приуроченной премьере фильма Меланхолия.

Причина 3.

Часть публики покинула зал во время показа в Каннах из-за сцен насилия. Несмотря на жестокость, после окончания фильма зрители устроили фильму 10-минутную овацию.

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Причина 4.

В интервью изданию The Guardian Ларс фон Триер заявил, что его фильм вдохновлён Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля».

Причина 5.

Изначально предполагалось снять не фильм, а мини-сериал из восьми частей про жизнь не одного маньяка, а нескольких. Но идею не поддержали продюсеры и в феврале 2016 года Триер объявил, что снимет полнометражный фильм. В мае 2016 года после обстоятельного изучения истории жизни серийных убийц Триер завершил сценарий. Во время подготовки он даже встречался с осужденными серийными убийцами, которые отбывают пожизненный срок.

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Причина 6.

Главную роль в фильме исполнил Мэтт Диллон, номинант на премию Оскар, Золотой глобус и BAFTA за роль в драме Столкновение.

Причина 7.

В роли жертв в фильме появляются Ума Турман (Криминальное чтиво, Убить Билла), Райли Кио (Безумный Макс: Дорога ярости, Удача Логана, Девушка по вызову) и известная датская актриса Софи Гробель. Роль Верджа исполнил Бруно Ганц, знаменитый ангел из Неба над Берлином»и Гитлер из Бункера.

Причина 8.

Это первый фильм культового режиссера после пятилетнего перерыва. Дом, который построил Джек кажется творческим завещанием, финальной исповедью художника-манипулятора, как и маньяк Джек, творящего свое искусство из человеческого материала. Красный халат героя и его спутник по имени Вердж (Вергилий) не оставляют сомнений: перед зрителями новый Данте, который пытается описать и структурировать ад внутри себя.

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Причина 9.

Благодаря закадровому диалогу с таинственным собеседником Верджем, в фильме появляется много лирических и философских отступлений, анимационные вставки, многочисленные исторические и культурные отсылки: к живописи (Ботичелли, Курбе, Рембрандт, Мунк, Гоген, Климт), поэзии (Блейк и Гете - под чьим дубом в Бухенвальде оказываются собеседники), архитектуре (Акрополь, готические соборы, Альберт Шпеер) и конечно к музыке - использованы фрагменты выступления всемирно известного пианиста Гленна Гульда, где он исполняет Вариации Гольдберга Баха, и звучит Fame Дэвида Боуи, злой сатирический гимн, спетый на пару с Джоном Ленноном, приговор всем знаменитостям.

К выходу фильма в трех кинотеатрах состоятся специальные показы на языке оригинала с украинскими субтитрами, которые представят кинокритики: 6 мая в кинотеатре Киев, фильм представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов, 8 декабря в Линии кино (ТРЦ Аладдин), представляет ленту кинокритик Александр Гусев, 9 декабря в Планете кино (ТРЦ Блокбастер), показ представит главный редактор Buro24/7, ведущий шоу Бешеные псы на Радио НВ Алексей Тарасов.

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