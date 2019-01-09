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Дождались. Объявлен режиссер и актерский состав приквела Игры престолов

Сегодня, 13:08 415
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Фото: HBO

Телеканал HBO объявил имя режиссера пилотного эпизода приквела популярного сериала Игра престолов, а также актерский состав проекта.

Как сообщается на сайте телеканала, первый эпизод снимет британская режиссер С. Дж. Кларксон, известная по работе над сериалами Декстер, Доктор Хаус, Дурнушка и другими известными шоу.

Писатель Джордж Мартин выступит одним из создателей и исполнительных продюсеров нового сериала.

Кроме того, обнародован основной актерский состав: на экранах зрители увидят актрис Наоми Аки (Доктор Кто, Звездные войны. Эпизод 9, Денис Гоф (Колетт), Шейлу Атим (Куртизанки) и Джорджи Хенли (Хроники Нарнии), а также актеров Джейми Кэмпбелла Бауэра (Суинни Тодд, Сумерки), Иванно Джеремайю (Доктор Кто, Черное зеркало), Алекса Шарпа (Как разговаривать с девушками на вечеринке), и Тоби Регбо (Последнее королевство, Фантастические твари: Преступления Гриндевальда).

Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим. Фото: НВО

Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо. Фото: НВО

Кроме них, в сериале будут задействованы номинантка на Оскар Наоми Уоттс и британский актер и музыкант Джош Уайтхаус.

«События происходят за тысячи лет до событий Игры престолов, сериал рассказывает о падении мира из Золотого века героев в мрачные времена. От ужасающих тайн истории Вестероса до истинного происхождения Белых Ходоков, загадок Востока и легенд Старков - одно можно сказать наверняка: это не та история, которая нам точно известна», - описывают союжет приквела в HBO.

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Теги:   Джордж Мартин Игра престолов

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