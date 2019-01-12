Фильм о войне на Донбассе датского режиссера получил награду Cinema eye Honors

Документальная лента Удаленный лай собак (The Distant Barking of Dogs) о жизни в охваченных войной регионах Украины получила награду кинопремии Cinema eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на Twitter-странице премии.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19 - Cinema Eye Honors (@cinemaeyehonors) 11 января 2019 г.

В свою очередь, режиссер Симон Леренґ Вильмонт поздравил с наградой героев фильма в своем Facebook.

"Удаленный лай собак выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы - суперзвезды!", - написал он.

Удаленный лай собак рассказывает о мальчике Олеге, который живет рядом с линией фронта. Картина собрала за год множество наград на различных кинофестивалях мира. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области.