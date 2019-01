Фильм о войне на Донбассе датского режиссера получил награду Cinema eye Honors

Документальная лента Удаленный лай собак (The Distant Barking of Dogs) о жизни в охваченных войной регионах Украины получила награду кинопремии Cinema eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на Twitter-странице премии.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19