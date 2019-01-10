Гарет Джонс. Триллер о Голодоморе вошел в основной конкурс Берлинале

Исторический триллер Гарет Джонс режиссера Агнешки Холланд совместного производства Польши, Украины и Великобритании примет участие в основной конкурсной программе 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля.

Именно на Берлинале состоится мировая премьера фильма, а в украинский прокат Гарет Джонс выйдет осенью 2019 года.

«Важно, что из всех фильмов, поддержанных Госкино, именно Гарет Джонс сразится году за главную награду Берлинале, который является одним из самых престижных и посещаемых международных кинофестивалей. Эта лента имеет значение не только для украинского кинематографа, но и для всей Украины, и поэтому ее мировая премьера в основном конкурсе фестиваля поможет донести миру правду о Голоде 1932-1933 годов как геноциде украинской нации», - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Гарет Джонс (MR. JONES) - реальная нерассказанная история молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. Он увидел голод воочию и рассказал об этом миру. Однако мир промолчал, политики Запада не желали слышать неудобную им историю, а уважаемые СМИ не поддержали журналиста в его борьбе за правду, продолжая публиковать альтернативные новости, рожденные в Москве. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, открытия которого впоследствии стали основой для написания аллегорического романа Скотный двор Джорджа Оруэлла.

Режиссером ленты выступила глава Европейской киноакадемии, номинантка на премию Оскар, BAFTA и обладательница Серебряного медведя Берлинале 2017 Агнешка Холланд. Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон (Война и мир, Счастливая долина, МакМафия), Ванесса Кирби (Корона, Миссия невыполнима: Фолаут, Хоббс и Шоу) и Питер Сарсгаард (Джеки, Великолепная семерка, Воспитание чувств). Кроме того, к команде присоединились Джозеф Моул (Игра престолов) и Кеннет Крэнэм (Малефисента, Валькирия), а с украинской стороны в фильме приняли участие Яков Ткаченко (Припутни), Олег Драч (Незламна, Молитва за гетмана Мазепу), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

В марте 2018 съемки фильма прошли в Украине, затем международная команда работала в Польше и Шотландии.

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