Главная роль. 10 лучших фильмов Джулианны Мур

Сегодня настоящей звезде Голливуда Джулианне Мур исполняется 58 лет. Прекрасный повод вспомнить лучшие роли оскароносной актрисы.
Джулианна начала играть в мюзиклах Бродвея и снималась в телесериалах, зарабатывая на жизни трудом официантки. Дебют в большом кино состоялся только в 1990 году. Мур сыграла в фильме Сказки темной стороны. Джулианну стали приглашать на роли второго плана в достаточно известные картины. Например, роль в Беглеце так привлекла режиссера Стивена Спилберга, что на роль доктора Сары в Парк Юрского периода 2 он пригласил ее без всяких прослушиваний.
В 2013 году Джулианна Мур стала обладательницей звезды на Голливудской «Аллее славы». В 2014 году получает роль профессора лингвистики, страдающего от болезни Альцгеймера, в фильме Все еще Элис. Эта картина приносит Джулианне Мур ее первый «Оскар», высочайшие оценки мировой кинопрессы и множество наград.
Ночи в стиле буги, режиссер Пол Томас Андерсон, 1997
Большой Лебовски, братья Коэны, 1998
Магнолия, Пол Томас Андерсон, 1999
Ганнибал, Ридли Скотт, 2001
Часы, Стивен Долдри, 2002
Вдали от рая, Тодд Гейн, 2002
Одинокий мужчина, Том Форд, 2009
Детки в порядке, Лиза Холоденко, 2010
Все еще Элис, Ричард Глатцер и Уош Уэстморленд, 2015
Бельканто, Пол Вейц 2018
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