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Главная роль. 10 лучших фильмов Джулианны Мур

Сегодня, 20:12 152
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Джулианне Мур - 58

Питер Линдберг для Pirelli

Сегодня настоящей звезде Голливуда Джулианне Мур исполняется 58 лет. Прекрасный повод вспомнить лучшие роли оскароносной актрисы.

Джулианна начала играть в мюзиклах Бродвея и снималась в телесериалах, зарабатывая на жизни трудом официантки. Дебют в большом кино состоялся только в 1990 году. Мур сыграла в фильме Сказки темной стороны. Джулианну стали приглашать на роли второго плана в достаточно известные картины. Например, роль в Беглеце так привлекла режиссера Стивена Спилберга, что на роль доктора Сары в Парк Юрского периода 2 он пригласил ее без всяких прослушиваний. 

В 2013 году Джулианна Мур стала обладательницей звезды на Голливудской «Аллее славы». В 2014 году получает роль профессора лингвистики, страдающего от болезни Альцгеймера, в фильме Все еще Элис. Эта картина приносит Джулианне Мур ее первый «Оскар», высочайшие оценки мировой кинопрессы и множество наград.

 

Ночи в стиле буги, режиссер Пол Томас Андерсон, 1997

 

Большой Лебовски, братья Коэны, 1998

 

 

Магнолия, Пол Томас Андерсон, 1999

 

 

Ганнибал, Ридли Скотт, 2001

 

 

Часы, Стивен Долдри, 2002

 

Вдали от рая, Тодд Гейн, 2002

 

 

Одинокий мужчина, Том Форд, 2009

 

 

Детки в порядке, Лиза Холоденко, 2010

 

 

Все еще Элис, Ричард Глатцер и Уош Уэстморленд, 2015

 

Бельканто, Пол Вейц 2018

 

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