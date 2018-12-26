Я, Ты, Он, Она и Лучшие арт-фильмы года. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе на украинские экраны выходит романтическая комедия Я, Ты, Он, Она с Владимиром Зеленским, Надей Дорофеевой и Евгением Кошевым в главных ролях, подборка Лучших арт-фильмов года по версии Артхаус Траффик и новогодняя анимация Эллиот: Самый маленький олень Санты.

Кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный рассказывает о том, почему вам следует не пропустить эти премьеры.

Я, Ты, Он, Она. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон. С 27 декабря

Романтическая комедия от студии Квартал 95. Максим и Яна десять лет живут в браке. Не ссорятся, не экспериментируют в постели и на одиннадцатом году совместной жизни логичным образом надоедают друг другу. Однако, обратившись в суд за разрешением на развод, пара неожиданно получает месяц, чтобы подумать.

Перед тем как выполнить наказ судьи Максим и Яна впервые за десять лет устраивают глобальную ссору. С битьем посуды, взаимными оскорблениями, сексом в конце. И впервые с момента принятия решения о разводе ребята задумываются о правильности этого самого решения. У них есть месяц, чтобы взвесить все за и против.

Комедии, как известно – самый окупаемый жанр современного украинского кино. Ромком от Зеленского и компании ждет, кажется, двойной успех.

Лучшие арт-фильмы года. С 27 декабря (кинотеатр Жовтень)

Еще одна возможность (скорее всего, последняя в обозримом будущем) увидеть четырнадцать отличных фильмов на большом экране. Здесь и последний Триер (Дом, который построил Джек), и новый Гас Ван Сент (Не волнуйся, он далеко не уйдет), и Лозница (Донбасс), и Ноябрева (Герой моего времени), и Тимоти Шаламе в Жарких, летних ночах, и психоделическая резня в Мэнди, и многое другое.

В общем, развлечения на любой вкус.

Эллиот: Самый маленький олень Санты. Дженнифер Весткотт. С 27 декабря

Анимация здесь, конечно, не пиксаровского уровня, но какие новогодние каникулы без мультика с новогодней атмосферой, оленями и прочей живностью. В центре истории тот самый Эллиот из названия – северный олень, который очень хочет дослужиться до места в упряжи Санта Клауса. Чтобы встать бок о бок с избранными собратьями Эллиоту придется постараться: он слишком мал для такой должности.

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