С меня довольно. Кит Харингтон рассказал о завершении съемок Игры престолов

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся после роли Джона Сноу в популярном сериале Игра престолов, снялся для обложки нового номера журнала GQ Australia и рассказал о том, как проходила работа над последним сезоном шоу.

32-летний Харингтон почти десятилетие был вынужден ходить с прической и формой бороды, с которыми в 24 года впервые появился в сериале - его завитые волосы и растрепанная борода были неотъемлемы от его роли Джона Сноу.

На съемочной площадке актер нашел свою возлюбленную – актрису Роуз Лесли, с которой узаконил отношения в 2018 году. Естественно, в присутствии коллег по Игре престолов.

Фото: Matthew Brookes / GQ

Харингтон закончил съемки в сериале весной 2018 года, а весь съемочный процесс восьмого сезона завершился в июле. «Казалось, что последний сезон Игры престолов, - говорит он, - был создан, чтобы сломить нас».

Съемки восьми заключительных эпизодов были жестокими и требовательными. Для тех актеров, кто находился там, как и Харингтон, с самого начала, последние девять месяцев съемок были невыносимы.

«Все были разбиты в конце. Я не знаю, плакали ли мы, потому что нам было грустно, что все закончилось, или мы плакали, потому что это было чертовски утомительно. Мы недосыпали. Выглядело будто все было сделано так, чтобы заставить вас думать: мне это надоело. Я помню, как все заканчивали свою работу и уходили: «Теперь с меня хватит. Мне нравится эта работа, это было лучшее в моей жизни, я буду скучать по сериалу однажды, но с меня довольно».

Фото: Matthew Brookes / GQ

«Как узник, который отбыл почти десятилетие, и ждет освобождения на рассвете, он так близок к концу, что может его почувствовать на вкус», - пишет издание.

«После первого сезона я говорил людям: «Мы определенно не будем снимать второй сезон». Затем после второго сезона я сказал: «Определенно, третьего не будет, нет». А все отвечали: «Ты издеваешься надо мной, Кит? Конечно, будет третий», - вспоминает исполнитель роли Джона Сноу.

Сейчас Харингтон готовится к новой роли – в спектакле в театре Вэст-Энда (Лондон), и вспоминает, как совмещал театральные роли и съемки в Игре: «Моя голова была не в том месте. Моя энергия была довольно безумной, потому что мир популярного телешоу довольно безумный. Буквально через два дня после Битвы бастардов я попал в Фауст. Без передышки, и вот я на рекламном щите, собираюсь сыграть одну из самых знаковых ролей в истории театра».

Фото: Matthew Brookes / GQ

«Я думаю, что люди, которые не работают в кино или на телевидении, не понимают, насколько это дезориентирует, - говорит Харингтон. - Вы находитесь вне дома все время. Приехать сюда сегодня [в отель] и увидеть, как люди едут на работу, мне показалось настоящей роскошью. Это звучит безумно. Но походы на работу, время с коллегами, возвращение к своей семье, готовка еды, еда в холодильнике...Звучит странно, но это то, чего я больше всего жду. Спустя девять лет я буду дома. В одном месте. Статично».

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook