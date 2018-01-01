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Лед и пламя. Представлен первый официальный тизер финала Игры престолов

Сегодня, 09:27 96
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Представлен первый тизер нового сезона Игры престолов

© HBO

Телеканал HBO представил первый официальный тизер восьмого и заключительного сезона нашумевшего фэнтезийного сериала Игра престолов.

Короткий ролик, длительностью менее одной минуты, не включил в себя кадры из новых серий.

Пытаясь сохранить интригу до премьеры, в видео создатели культового проекта показывают, как лед и пламя двигаются навстречу друг другу по карте Вестероса, покрывая  символы его правителей - фигуры лютоволка, дракона и льва, и в результате вступают в схватку.

Отметим, накануне словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, исполнивший в Игре престолов роль Короля ночи, раскрыл подробности эпичной битвы в финальном сезоне проекта.

Он сообщил, что кровавая бойня, которая ожидает поклонников сериала, войдет в историю телевидения и сотрет границы того, что зрители видели раньше.

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Теги:   Игра престолов Новый сезон Тизер Сериал

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