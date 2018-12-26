Лучшие фестивальные фильмы года. Топ-7 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич

Фестивальное кино – особое направление в кинематографе.

Эти картины получают высокую оценку кинокритиков, ими восхищаются кинопрофессионалы, но посмотреть эти фильмы на большом экране можно, как правило, только во время специальный кинособытий.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич ежегодно посещает все крупнейшие кинофестивали мира и смотрит премьеры лучших фестивальных фильмов. Многие из этих картин в дальнейшем демонстрируются в Украине, на Одесском кинофестивале.

Специально для НВ Style Юлия Синькевич выбрала семь лучших фестивальных фильмов уходящего года, которые обязательно рекомендует к просмотру настоящим ценителям качественного кино.

Холодная война

Черно-белая драматическая лента польского режиссера Павла Павликовского стала настоящим триумфатором 2018 года. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, где Павликовского назвали лучшим режиссером. На этом успех картины не закончился – он только начался. История любви дирижера Виктора и молодой своенравной певицы Зулы в послевоенной Польше тронула Европейскую киноакадемию - фильм был отмечен сразу в четырех категориях, в том числе как лучшая картина года. Холодная война также вошла в шорт-лист Оскара в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Женщина на войне

Фильм Бенедикта Эрлингссона открывал 9-й ОМКФ. Особо приятно, что к созданию картины причастна Украина, ведь Женщина на войне - это совместное производство Франции, Исландии и нашей страны. Мировая премьера фильма состоялась в Каннах в программе Неделя критики. Там картина удостоилась награды SACD за музыкальное оформление. Это история о дирижере хора Халле, которая страстно защищает окружающую среду. Она видит в алюминиевом заводе угрозу для экологии и препятствует его работе. Жизнь активистки изменится, когда она получит разрешение на усыновление маленькой девочки из Украины. А в начале декабря появилась информация, что легендарная Джоди Фостер станет режиссером ремейка Женщины на войне и сыграет в нем главную роль.

Рома

Мировая премьера Ромы Альфонсо Куарона, который выступил не только режиссером, но и оператором, сценаристом и сопродюсером, состоялась на Венецианском фестивале в сентябре 2018-го. Фильм участвовал в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля и забрал главный приз – Золотого льва. Кстати, Рома - единственный фильм из моего ТОП-7, который не был показан на Одесском международном фестивале.

Сюжет черно-белой мексиканской ленты разворачивается в начале 70-х годов в Мехико. Это история жизни среднестатистической семьи, переломным моментом в судьбе которой становятся студенческие беспорядки 10 июня 1971 года - тогда демонстрантов расстреляли солдаты.

Хрусталь

Белорусский Хрусталь запал в душу зрителям ОМКФ, благодаря чему получил высшую награду фестиваля – Гран-При. Дарья Жук сняла фильм, который ностальгически откликнулся у многих из-за прекрасно переданной атмосферы начала 90-х. Главная героиня Веля мечтает уехать из Минска в США. Ради этого она подделывает справку с работы и указывает в ней выбранный наобум номер телефона. Теперь ей нужно поехать туда, где находится этот телефон, и дождаться звонка из консульства. Премьера Хрусталя состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм участвовал в конкурсной программе К Востоку от Запада.

Девушка

Бельгийская драматическая картина режиссера Лукаса Донта впервые была показана в Каннах в программе Особый взгляд. Это очень трогательный фильм о 15-летней Ларе, мечтающей стать балериной. Она родилась в теле мальчика, но внутри она - женщина. Отец Лары всячески помогает ей воплотить мечту в реальность. Поднятая в фильме тема гендерной идентичности и ее оформление позволили Девушке завоевать только в Каннах несколько наград, в том числе Квир-Пальмовую ветвь, Золотую камеру за лучший дебют и Приз ФИПРЕССИ, а жюри программы Особый взгляд отметило исполнителя главной роли Виктора Полстера как лучшего актера. Жюри ОМКФ было солидарно с коллегами и тоже отметило выдающуюся роль актера.

Человек, который убил Дон Кихота

В секции Гала-премьеры ОМКФ зрителям удалось посмотреть один из главных долгостроев кино – фильм Терри Гиллиама Человек, который убил Дон Кихота. Это проект длинной в 20 лет съемок с измененным сценарием, кастом и проблемами с продюсером, что по сути и отражено в сюжете о рекламном режиссере, вернувшемся туда, где он некогда снял свой хит о Дон Кихоте. Премьера картины состоялась в Каннах, где она закрывала фестиваль.

Человеческий поток

Признанный самым влиятельным художником в мире, китаец Ай Вэйвэй сочетает политическое и социальное с творчеством. На 74-м Венецианском кинофестивале в 2017-ом он дебютировал как режиссер с документальным фильмом Человеческий поток. Свой первый фильм он посвятил мигрантам, и это очень объяснимо - ведь Ай Вэйвэй с 2011 года живет в Германии из-за политических репрессий, которым он подвергался в родной стране. Выходу фильма предшествовала выставка в датском музее Kunsthal Charlottenborg, окна которого заполнило множество ярко-оранжевых спасательных жилетов беженцев. Ай Вэйвэй снимал свой кинодебют в 23-х странах. После премьеры в Венеции в сентябре 2017-го началось триумфальное шествие картины по мировым кинофестивалям. Человеческий поток Ай Вэйвэя показали этим летом и на 9-ом ОМКФ.