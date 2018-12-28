Танцы под ЛСД и фарс на Донбассе: лучшие фильмы 2018 года по версии редакции НВ

Сотрудники сайта NV.ua, журнала Новое Время и Радіо НВ назвали фильмы 2018 года, которые им больше всего понравились

В прошлом году мы спросили у редакции НВ о самых впечатляющих фильмах и составили свой список главных картин 2017 года. Что же смотрели наши коллеги в уходящем году? Мы спросили у них и составили небольшой рейтинг фильмов 2018 года с мини-рецензиями.

Донбасс

Кадр из фильма Донбасс

Лучший фильм любимца Канн Лозницы, самого известного украинского режиссера на Западе, самый неоднозначный украинский фильм года и одновременно лучший украинский фильм года. Смотреть местами смешно, местами – больно, но совершенно необходимо всем (Юлия МакГаффи, главный редактор NV.ua).

Несмотря на то, что фильм сильно раскритиковали, лично мне понравилось. Как раз потому, что это не столько о самой войне, сколько о людях. Выглядит сюрреалистично и жутко, но приходится принимать это всерьез, потому что это и есть реальность, а не выдумка. Ходила на показ, где присутствовал Лозница. После фильма он отвечал на вопросы зрителей. Многие плакали или едва сдерживали слезы, говорили, что они сами переселенцы и их задело. Думаю, это и есть лучшая оценка фильму – никто не остался равнодушным (Александра Горчинская, журналист NV.ua).

Режиссер Сергей Лозница в своем фильме убедительно показал всему миру, что такое так называемые “ДНР” и “ЛНР”. Хаос, абсурд, тотальная коррупция и торжество физической силы – вот квадрат бытия, в котором замкнут режим “народных республик”. И пускай на Каннском кинофестивале фильм показывали в рамках категории “кино не для всех” – пальмовую ветвь лента все же получила. Очень и очень заслуженно (Иван Верстюк, журналист издания Новое Время).

Очень натуралистичная история о том, что происходит в Украине по ту сторону линии разграничения. Мы, кто работает в СМИ, сталкиваемся с информацией о происходящем на Донбассе каждый день, а вот для обычных людей это может стать откровением. Очень рада, что режиссер Сергей Лозница – постоянный участник крупнейших европейских фестивалей – может рассказать там нашу историю. И, что важно – в легко воспринимаемой, приправленной юмором форме (Мария Кабаций, редактор НВ Style).

Несколько сатирических историй про людей, которые управляют фейковыми республиками на оккупированной РФ украинской территории. После премьеры журналист Юра Береза написал, что они не заслуживают серьезной документалистики, и я с ним полностью согласен. Трагикомедия и фарс справились с этой задачей намного лучше. Был очень рад видеть в фильме Георгия Делиева в неожиданной роли. Понравилась структура фильма. Все эпизоды по цепочке связаны друг с другом, а последний – расстрел подставных свидетелей – связывает первую и последнюю его части, намекая на то, что все что сейчас происходит на Донбассе, могло повторяться много раз. Отдельно хочу отметить человека, который перевел или переведет на английский язык монолог про икону и мощи Чурилы Пленковича. Он должен получить особый Оскар или Пулитцера за лингвистические заслуги (Сергей Депутат, редактор НВ LOL).

Экстаз

Кадр из фильма Экстаз

Картина Экстаз, дебютировавшая на Каннском кинофестивале, потешит любителей эротического артхауса Гаспара Ноэ. Далеко не новогодний и, тем более, не детский фильм повествует о богемной прощальной вечеринке выпускников танцевальной академии. Несмотря на заявку ленты на откровенность, известный кинокритик Антон Долин назвал её "агиткой о вреде наркотиков, замаскированной под экспериментальный арт-фильм" (Константин Ценцура, журналист НВ Техно).

В этом году я из кинотеатра в настроении "без слов" выходил только после одного фильма – Экстаз Гаспара Ноэ. Причем буквально – пока мои друзья вовсю обсуждали фильм, я полчаса молча хлопал глазами и перекручивал сюжет в голове. В фильме есть всего одна актриса, все остальные – танцоры со всего мира, которых подобрали по роликам на Youtube. Ребята собираются поехать в турне по Штатам и репетируют свой номер (безумно крутая хореография, и это – единственный прописанный момент в фильме. Все остальное – импровизация). В конце всех репетиций начинается вечеринка, все (почти) пьют сангрию, в которую кто-то из присутствующих подмешал ЛСД. После этого начинается кромешный ад – и это действительно сильно. Каждый переживает свой бэд-трип, что подчеркивает разность людей – их страхи, мышление и отношение к жизни. Один из лучших фильмов, что я смотрел в своей жизни. 10 из 10. Очень классная операторская работа. Кстати, рекомендую не проходить мимо саундтрека, особенно любителям французского техно и хауса (Кирилл Чеботарев, отдел New Media)

Просто завораживает. События и герои сливаются в потрясающе красивом, и в то же время – невыносимом танце. Персонажи фильма – танцоры, которым на вечеринке подмешали тяжелый наркотик в алкоголь. Они безуспешно пытаются обрести над собой контроль и выбраться из ментального ада. Когда зритель думает, что увидел самые ужасные события, режиссер кадр за кадром сгущает краски и рисует еще более жуткие картины (Кристина Роман, журналист Радіо НВ)

Тихое место

Кадр из фильма Тихое место

Это история о семье, которая должна сохранять тишину, поскольку за ними охотится некий монстр, реагирующий на звуки – действительно откровение в жанре “ужастиков”. Просто удивительно, как удачно выстрелил в качестве режиссера не очень-то известный актер Джон Красински. Здесь и необычная идея, и отличная постановка, и прекрасные актерские работы самого Красински и его жены Эмили Блант (Алексей Бондарев, глава НВ Техно).

Фильм, который произвел самое большое впечатление в этом году. С самых первых секунд сразу чувствуется нестандартная атмосфера фильма. Ведь фильм погружает тебя в тишину… Фильм показывает, как же иногда тяжело ничего не говорить. Его атмосфера настолько ошеломляющая, что ты не то, что боишься что-то сказать, а просто подвинуться в кресле. P.s. После просмотра я минут 15 старался говорить шепотом (Артемий Костарев, отдел Инфографики НВ).



В первые минуты фильма я не понимала, что происходит. Мне показалось, что пропал звук. Затем оказалось, что это самый тихий хорор, который мне доводилось смотреть. Картина показалась неожиданной и новой. Хотя я и не особый поклонник жанра (Екатерина Корниенко, отдел New Media).

Лето

Кадр из фильма Лето

Лето – первая большая художественная картина о лидере советской рок-группы Кино Викторе Цое. Да, скандалы с перевиранием фактов о жизни культового музыканта вышли гораздо громче, чем реальные отзывы о фильме, но посмотреть его все равно стоит. Тем более, что самого Цоя там гораздо меньше, чем питерского андерграунда 1980-х, который вдохновлялся Игги Попом, T.Rex, Blondie и многими другими (Константин Ценцура, журналист НВ Техно).

Меня очень впечатлил этот фильм. Три раза смотрела его в кинотеатре. Он очень хорошо передает настроение того времени, когда на обломках Советского Союза зарождалась рок-музыка. Это было знамение новой эпохи: приблизительно в те же годы в Украине появились Брати Гадюкіни и Воплі Відоплясова. Добавлю, что лента очень современная. Она похожа на сон хипстера о Викторе Цое и Майке Науменко. Во время просмотра хочется переступить границы экрана и ворваться в их тусовку (Кристина Роман, журналист Радіо НВ).

Эта лента – о мятежном творческом человеке, Викторе Цое, а также о становлении группы Кино. Мне этот фильм интересен не столько из-за персоны главного героя – я не знаю слишком много о нем и его музыке. Больше как человека, далекого от тех времен, меня интересует тогдашняя атмосфера – чем интересовалась молодежь, что волновало страну, какими были отношения между мужчинами и женщинами. К тому же, фильм не шаблонный – его считают мюзиклом, там очень много песен, а еще вкусной психоделики. Я бы не рекомендовала смотреть этот фильм поклонникам Виктора Цоя – говорят, что фанаты не оценили фильм, но для тех, кто ищет атмосферное кино – это именно то (Илона Громлюк, журналист НВ Мнения).

Герой мого часу

Кадр из фильма Герой мого часу

Можно было бы сказать, что это сатирическая пародия на столичную жизнь, но нет, это и есть жизнь. Пластмассовые дешевые манекены вверх ногами, торчащие на стихийных рынках, лотки с овощами, промокшие картонные коробки и горы мусора, ларьки с пивом, бесконечные очереди в ЖЭК, мелкие чиновники, занимающиеся большим бездельем, поиски правды и справедливости, которую иногда просто устаешь искать – вот о чем этот фильм (Александра Горчинская, журналист NV.ua).

Похоже, от режиссера и сценариста Тони Ноябревой никто не ожидал такой прыти. Ее фильм Герой моего времени откровенно показал, какая она – современная Украина. А еще открыл актерский талант Евгений Бушмакина, сыгравшего главную роль. Динамику этого фильма определяют “вечные” векторы человеческой жизни – желание комфортно устроиться в жизни, завести качественные отношения и чего-то достичь. Но режиссер решает всю эту многовекторность на очень приземленном материале, в котором есть своя романтика. Киевляне и приезжие, Борщаговка и бизнес-центр Торонто, творческая интеллигенция и развозчики воды в офисные помещение – вот мир украинских контрастов, предложенный Ноябревой зрителям. Смотреть обязательно. Можно даже разбирать на цитаты и постить их в фейсбуке (Иван Верстюк, журналист издания Новое Время).

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Кадр из фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Прекрасная, захватывающая сказка. И очень красивая. Ждала второй части с того момента, как посмотрела первую. И, в отличие от некоторых знакомых, совершенно не расстроилась, что это не конец истории. Мир этого фильма захватывает! (Мария Кабаций, редактор НВ Style).



В новом фильме перед нами открывается другой волшебный мир, не такой сказочный и приятный, как в Гарри Поттере. Нам показывают, что даже у положительных персонажей есть темная сторона, никто не святой. Из приятного – интересный и многослойный сюжет, который потянет еще на несколько фильмов. Мы снова увидели Хогвартс, новых фантастических животных и шикарные костюмы (Дарья Алтунина, отдел разработок NV.ua).

Не волнуйся, он далеко не уйдет

Кадр из фильма Не волнуйся, он далеко не уйдет

Это история борьбы карикатуриста Джона Каллахана с алкоголем, собой и обстоятельствами. Хоакин Феникс в главной роли, конечно, прекрасен, но хочется отметить Джона Хилла и Джека Блека, которых не привыкли видеть в таких сложных драматических образах. Но они справились просто отлично, потому что за историей их персонажей зритель следит так же, как и за борьбой главного героя (Дарья Алтунина, отдел разработок NV.ua).



Я дуже люблю Хоакіна Фенікса і, як правило, не пропускаю жодного фільму за його участі. Бо навіть якщо фільм буде не дуже (що буває доволі рідко), актор обов’язково це компенсує. Цього разу мені пощастило і з фільмом, і з акторами. Сюжет заснований на мемуарах відомого карикатуриста Джона Каллагана, який відкрив свій талант лише після жахливої катастрофи, через яку став інвалідом. Класичне надихаюче кіно, проте засноване на реальних подіях, і неймовірний Хоакін, який знов виконав свою роль неперевершено. Цікаво, що при підготовці до зйомок актор відвідував реабілітаційний центр, де лікувався Каллаган, а також вчився їздити на візку. До того ж роль музи художника зіграла Руні Мара, яка зустрічається з Хоакіном в реальному житті. Все це звісно додає фільму зворушливості. Варто витратити на нього вечір (Татьяна Куцовера, глава отдела Инфографики НВ).

Таємний щоденник Симона Петлюри

Кадр из фильма Таємний щоденник Симона Петлюри

Важный фильм для тех, кто имел в школе тройку по истории, а в университете пары по этому предмету проводил где-нибудь в кафе или курилке. В фильме изображены нюансы украинского вопроса и его роль в мировой политике 1920-х годов. В памяти украинцев еще живы воспоминания об освободительном движении, но в Киеве уже крепко обосновались большевики. По-своему наивные, но очень искренние попытки украинской диаспорной дипломатии хоть чем-то помочь оккупированной Советским Союзом Украине обречены на провал. Отдельная тема – технологии советских спецслужб, которые подкупом и хитростью пытаются завоевать расположение Западной Европы. Киношный Симон Петлюра – убедителен и трагичен, как и должно быть (Иван Верстюк, журналист издания Новое Время).

Фильм для тех, кто плохо знает и не хочет читать книги об украинской истории. Вариант просвещения, необходимый сегодня. Есть вопросы к форме – слишком лирично, затянуто, местами перезагружено определенными месседжами (суд над Петлюрой, точнее над его убийцей), но это повод узнать о нашей истории, для кого-то пересмотреть свое отношение, свои знания. И повод поддержать украинское кино (хотя я не все подряд укрсучкино смотрю) (Илона Довгань, ведущая Радіо НВ).

Богемная рапсодия

Кадр из фильма Богемная рапсодия

Эта лента вернула волну Queen в мой плейлист. Фильм не стоит воспринимать как документальную историю, а, скорее, как море музыкального удовольствия и духа легендарной группы и Фредди в частности (Катя Гладкая, редактор отдела культуры журнала Новое время).

Наверняка нет такого человека, который бы не слышал в своей жизни ни одной песни Queen. Фильм о легендарной группе получился не без проблем из-за производственного ада: пересъемок, увольнения режиссеров и прочих спорных ситуаций. Плюс многие фанаты были недовольны тем, что многое в фильме не соответствует тому, что было в действительности. Но когда слышишь гениальную музыку Queen, то все недостатки мгновенно забываются (Ирина Кутелева, редактор NV.ua).

Остров собак

Кадр из фильма Остров собак

Я очень ждал Остров собак еще с тех пор, как он был анонсирован в 2015 году режиссером Уэсом Андерсоном. Андерсон уже известный своим анимированным кукольным фильмом Бесподобный мистер Фокс. Остров собак погружает тебя в атмосферу ближайшего будущего, в котором царит диктатура и пропаганда. При желании можно провести параллели с современностью. Все это приправлено эстетической картинкой (а Андерсон может эстетически изобразить даже свалку), юмором и колоритными персонажами (Богдан Амосов, журналист Радіо НВ).



Наверное, это самый серьезный фильм, который я смотрела в этом году. Кроме того что он просто офигенно выполнен – кукольные герои, в нем очень много небольших деталей, упускать которые не стоит, неожиданные шутки, которые переданы очень серьезным тоном, и сочетание двух языков – японского (его переводят только в титрах) и английского, которым соответственно переводят. И тема – бережное отношение к животным. Потом уже я обнаружила, что его автор – Уэс Андерсон. У него еще есть один отличный мультфильм – Бесподобный мистер Фокс (Юлия Найденко, редактор НВ Style).

Холодная война

Кадр из фильма Холодная война

Невероятно снятая история любви мужчины и женщины во времена Холодной войны. Самое красивое и атмосферное кино года. Почти не сомневаюсь, что именно Холодная война возьмет Оскара за лучший фильм на иностранном языке – недавно картина прошла в шорт-лист (Юлия МакГаффи, главный редактор NV.ua).

Первый человек

Режиссер фильмов Одержимость и Ла-ла-ленд снял фильм о полете на Луну. Точнее, не о самом полете, а о людях, которые сделали это возможным. Фильм, как ни странно, не возвеличивает США, и не пытается принизить космические заслуги СССР. Он рассказывает о людях, которые ради своей цели готовы на многие жертвы, в том числе и на космический полет в консервной банке (Артемий Костарев, отдел Инфографики НВ).

Тебя никогда здесь не было

Кадр из фильма Тебя никогда здесь не было

Мощный фильм о ветеране войны, который пытается спасти дочь сенатора от детской проституции. Начинается как триллер, но постепенно превращается в психологическую драму. А точнее даже – брутальную поэму, которую в истории кино мне даже не с чем сравнить. Хоакин Феникс создает настолько впечатляющий образ, что этот фильм вполне претендует на звание лучшего в его карьере. Не пропустите этот фильм, это незабываемый киношный опыт (Алексей Бондарев, глава НВ Техно).

Коли падають дерева

Дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк. Один иностранец сказал, что по его мнению, это кино слишком фантасмагорическое. Такая рецензия отпугнет любого, кто знает, какой бывает фантасмагория в украинском кино. Но как раз в этом кино ничего подобного нет. Здесь все ясно, знакомо и невероятно красиво, хотя и не весело. Это прекрасно изображенная и удачно подмеченная повседневность 90-х-2000-х, которую кто-то узнает, а для кого-то это будет выдаваться фантастикой или преувеличением. Для меня это было частично реальностью, с которой я сталкивалась, а частично – мои детские страхи и плохие сны. Лента не идеальна, имеет довольно предсказуемый и наивный финал, но это очень достойный дебют, с замечательными актерами и захватывающей атмосферой, а также прекрасный вариант познакомиться с перспективной молодой сценаристкой и режиссером. Я до сих пор не могу забыть гениальную сцену поминок на кладбище, проход героини под пристальными взглядами жительниц многоэтажек. Лента вас точно зацепит, особенно, если вы выросли в 90-х (Татьяна Куцовера, руководитель отдела Инфографики НВ).

Вірю, чекаю, молюся

Документальный фильм о войне на Донбассе. В центре сюжета – истории людей, переживших плен в так называемом ДНР и воспоминания их родственников. Много откровенных кадров, снятых на мобильный телефон участниками экспедиций по обнаружению, вывозу и идентификации останков. Запомнился момент, когда женщина, побывавшая в плену, рассказывала, как террористы хотели вынуть ей глаз чайной ложкой. Сложно комментировать (Александра Горчинская, журналист NV.ua).

Фаворитка

Лучшая трагикомедия года. После предыдущего фильма Лантимоса Убийство священного оленя многие его разлюбили. Но Фаворитка однозначно заставит вас его полюбить снова – и еще больше (Юлия МакГаффи, главный редактор NV.ua)

Аннигиляция

Кадр из фильма Аннигиляция

Это один из лучших фантастических фильмов не только этого года, но и десятилетия. Фильм, расказывающий о таинственной зоне, в которой происходит нечто за пределами понимания человека, безусловно, наследует многие классические фильмы, вплоть до Сталкера Андрея Тарковского. Но Аннигиляция также содержит множество оригинальных идей, а гипнотическая концовка фильма не отпускает еще долго после просмотра (Алексей Бондарев, глава НВ Техно).

Калибр

Есть у меня традиция – каждый год находить какой-то крутой психологический триллер по типу Острова проклятых. В прошлом году это был фильм Прочь, в этом – нетфликсовский Калибр. Двое парней едут в далекую шотландскую деревню, чтобы поохотиться, но в итоге абсолютно случайно попадают в большие неприятности. Петля вокруг них завязывается очень медленно, но безостановочно – именно это дает ту самую пресловутую атмосферу безысходности, когда ты действительно не понимаешь, что можно сделать для того, чтобы развязать этот узел (Кирилл Чеботарев, отдел New Media).

Рождение звезды

Кадр из фильма Рождение звезды

Фильм, который меня поразил. Так просто, музыкально и тонко напомнить о любви к своему делу, о способах преодолевать творческие страхи, мог только Брэдли Купер – режиссер и главный герой фильма (Катя Гладкая, редактор отдела культуры журнала Новое время).

Гірська жінка: на війні

Лично у меня фильмы украинского производства, или украинцев в команде с иностранцами, очень редко вызывают восторг – они или слишком патриотичные, или слишком поверхностные. Но этот фильм – глубокий, хотя и о не слишком популярной в Украине теме – экологическом активизме. Тем не менее, история борьбы главной героини наполнена фантастическими исландским пейзажами, пронзительной личной историей, крутой музыкой и юмором. К тому же, весь фильм ждешь, когда же в нем наконец появится Украине – и это ожидание, и его послевкусие, того стоят (Илона Громлюк, журналист НВ Мнения).

Дике поле

В свое время мне очень понравился роман Жадана Ворошиловград и я с нетерпением ждала его экранизации. Фильм возможно не стал экранизацией как таковой, но стал отдельным атмосферным произведением. Возможно не задел много идей романа, но взял хотя бы одну и сделал ее своей. Молодой режиссер, замечательный кастинг, лояльность автора романа, сценаристка Наталья Ворожбит, а также ощутимый интерес всей съемочной группы, сделали ленту живой, искренней и достойной стать одной из самых любимых в этом году. Я слышала сравнение с Кустурицей, Тарантино и даже Твин Пикс, но лучше всего то, что это наш фильм, который я с удовольствием пересмотрела уже несколько раз и могу еще. Как и после фильма Марыси Никитюк, здесь ждешь от режиссера следующего шага, и это уже большая победа дебютанта (Татьяна Куцовера, руководитель отдела Инфографики НВ).

Человек, который убил Дон Кихота

Несмотря на проблемы со съемочным процессом (Терри Гиллиам снимал его 29 лет) фильм получился современным и актуальным. Улыбнул фирменный юмор Монти Пайтонов, стеб над религиозными конфликтами и “русскими”. Понравилась актерская игра и трансформации героя Адама Драйвера. Считаю его одним из лучших современных актеров. Джонатан Прайс (Дон Кихот) тоже на высоте. Но больше всего меня зацепило то, как оригинально и метафорично Гиллиам сумел пересказать историю Сервантеса и наполнить ее актуальным смыслом: “Дух рыцарства жив и очень сильно хочет совершать подвиги” (Сергей Депутат, редактор НВ LOL).

Первому игроку приготовиться

Кадр из фильма Первому игроку приготовиться

Я не геймер, но этот фильм понравился – настолько, что даже пересматривала его. Понравилось, как снято: половина фильма – реальная съемка, половина – спецэффекты и рисованный мир. Понравился сценарий – что получилась сборная солянка поп-культуры (вспомнили и Сияние, и Назад в будущее). Но еще больше понравилась задумка: население массово живет в виртуальном мире, забывая о реальности. Ведь там можно быть кем угодно, общаться с кем угодно и жить по-настоящему увлекательно. Ведь что-то подобное вполне могло бы случиться лет эдак через 20-30, разве нет? (Екатерина Корниенко, отдел New Media).

Мстители: Война бесконечности

Лучший блокбастер 2018 года. Невероятно крутое и на удивление сбалансированное кино, несмотря на большое количество персонажей. Братья Руссо – режиссеры картины – сумели подружить всю эту супергеройскую компанию, никого не обделив экранным временем. Ну и концовка. После последней сцены фильма в зале, где я смотрела фильм, стояла гробовая тишина. Финал ленты поражает и оставляет под таким впечатлением, которое не удавалось произвести ни одной картине Marvel. Фильм, конечно, не идеален, в нем полно сюжетных дыр и косяков, но это абсолютно не портит впечатление. В общем с нетерпением ждем четвертую часть (Ирина Кутелева, редактор сайта NV.ua).

Миссия невыполнима: Фоллаут

Лучший боевик 2018 года. Сейчас посмотреть что-то интересное и зрелищное, что не является фильмом Марвел\DC, практически невозможно. Но Том Круз показывает, что он сам один способен дать зрелищность (в одной сценке он умудрился словить перелом ноги). Короче, фильм для тех, кто не любит супергероев, но любит, когда нужно спасти весь мир. Как по мне, лучший фильм из всей серии (Артемий Костарев, отдел Инфографики НВ).

Не все фильмы, которые вышли в мире в 2017 году, дошли до Украины вовремя. Поэтому в нашу подборку вошли и прошлогодние киноленты, премьера которых в Украине состоялась только в 2018-м.

Величайший шоумен

Кадр из фильма Величайший шоумен

Очень красивая картинка и невероятные вокальные данные Хью Джекмана. Это точно не кино с глубокими смыслами, о которых будете думать еще долго, но двухчасовое яркое впечатление обеспечено (Мария Кабаций, редактор НВ Style).



Чудесный мюзикл, я была на нем два раза. Хью Джекман великолепен. Восхитительные музыкальные номера, постановки, хореография и костюмы. И потрясающие песни, альбом я слушала еще месяц точно (Дарья Алтунина, отдел разработок NV.ua).



Два раза ходила в кино на этот фильм. Добрый сюжет, новая для меня история (после возвращения домой пришлось вооружиться Википедией), красивая постановка танцев и… великолепный Хью Джекман. Люблю актеров, которые отдаются своему делу на 100%. Для понимания, посмотрите в Youtube видео, на котором Джекман вместе с музыкантами исполняет один из саундтреков к фильму. Там ни костюмов, ни декораций. А драйва и настроения не меньше (Екатерина Корниенко, отдел New Media).

Брама

Кадр из фильма Брама

Из украинских лент, вышедших в 2018 году, пожалуй больше всего понравилась Брама. Несмотря на небольшой скандал вокруг картины и абсолютно неудачное использование спецэффектов, фильм, на мой взгляд, получился хорошим, в отличие от другого украинского мистического кино, которое пока выглядит наивным. Фильм "делают" игра Ирмы Витовской, несколько "театральная" подача и чернобыльская тематика. Наконец за украинское кино не стыдно (Богдан Амосов, журналист Радіо НВ).



Брама – современное украинское кино. В главной роли – Ирма Витовская, Виталина Библив. Интересно было посмотреть на перевоплощение, в частности, Ирмы Витовской. Интересный рассказ о Чернобыльской зоне, о жизни там людей без цивилизации, очень много аллегорий. Финал я не совсем поняла, есть вопросы к режиссеру (Илона Довгань, ведущая Радіо НВ).

Гонка века

Британский биографический фильм о предпринимателе и яхтсмене-аматоре Дональде Кроухерсте. Картина о великой авантюре, которая погубила жизнь примерного семьянина. Эта драма повествует не только о том, куда могут привести заветные мечты, но и о том, что их сопровождает: оставшаяся без денег и отца семья, журналисты BBC, которые ждут твоего провала и смерти, а также ежеминутная борьба человека, который пересек грань безумия (Константин Ценцура, журналист НВ Техно).

Дневник пастыря

Кадр из фильма Дневник пастыря

Дневник пастыря – это пронзительная история о священнике, который тяжело переживает гибель своего сына на войне, и оказывается в непростой ситуации, когда к нему приходит прихожанка со своей проблемой. Она беременна, но ее муж хочет, чтобы она сделала аборт, поскольку считает, что в нашем ужасном мире нельзя рожать детей и обрекать их на печальную участь. Это действительно хороший фильм, затрагивающий очень непростые вопросы – об утраченной вере, например. И его украшением является великолепная роль Итана Хоука (Алексей Бондарев, глава НВ Техно).

Темные времена

Британский исторический байопик об определенном периоде деятельности Черчилля на посту премьер-министра во времена Второй мировой войны. Замечательная роль Гэри Олдмена (очень похож), хорошо раскрыта тема. Черчилль – патриарх британской политики, образец политического лидера. Здесь хорошо показана личность, хотя мне немного не хватало еще каких-то аспектов для раскрытия этой персоны. Я читала много книг о нем и мне хотелось, чтобы в фильме было больше информации о нем, понимание, что это за человек, каков его характер (Илона Довгань, ведущая Радіо НВ).

По ту сторону океана / Большая рыба и бегония

Этот фильм вышел в прокат в 2016-м году, но в Украину "дошел" только в этом году. Это китайское аниме, которое понравится всем, кто влюблен в фильмы Харуки Миядзаки (если что снимал не Миядзаки, а Лянь Сюань). Герои там не такие милые, как у Миядзаки, но здесь вы найдете очаровательных божественных созданий, историю искренних любви и дружбы и фантастическую анимацию (Богдан Амосов, журналист Радіо НВ).