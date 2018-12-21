< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

Макияж для негодяя. Пенелопа Крус опубликовала совместное фото с Антонио Бандерасом

Сегодня, 18:15 1462
Цей матеріал також доступний українською

Крус показала фото со съемок нового фильма Альмодовара

© Instagram

Испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала на своей странице в Instagram фото со съемок новой киноработы режиссера Педро Альмодовара.

На новом снимке 44-летняя кинозвезда изображена со своим коллегой по фильму, испанским актером Антонио Бандерасом, который позирует в кресле визажиста.

В подписи к фото Крус отметила, что макияж Бандерасу делает Ана Лозано - визажист из Валенсии, которая многие годы работает с актрисой на съемочных площадках. В частности, именно Лозано создавала бьюти-образы Крус для таких фильмов, как Вики Кристина Барселона и Королева Испании.

«Посмотрите на довольное лицо этого негодяя!», - шутливо отметила актриса, комментируя макияж Бандераса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Отметим, Крус и Бандерас принимают участие в съемках фильма Боль и слава (Dolor y Gloria), действие которого, согласно изданию Variety, происходит на киностудии El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987 году, во время работы над картиной Закон желания.

Ранее Альмодовар сообщил, что его новая работа будет посвящена «трудностям, которые возникают при попытке разделить личную жизнь и творчество - кинематографическое и театральное».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Juan Carlos Arciniegas (@ojocritico)

Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей. В Лондоне вручили модный Оскар
Как молоды мы были. Пенелопа Крус выложила фото 1992 года в компании Хавьера Бардема и Жорди Мольи
Безмятежная элегантность. Пенелопа Крус стала лицом круизной коллекции Chanel

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Педро Альмодовар Пенелопа Крус

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 11:41

article_img
Лицо 2019 года. Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе NARS
Style

19 декабря, 13:46

article_img
Кендалл Дженнер в главной роли. Roberto Cavalli представил рекламу с самой высокооплачиваемой моделью мира
Style

18 декабря, 12:55

article_img
На контрасте. Белла Хадид, Ирина Шейк и Шалом Харлоу снялись в яркой рекламе Versace