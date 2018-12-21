Макияж для негодяя. Пенелопа Крус опубликовала совместное фото с Антонио Бандерасом

Испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала на своей странице в Instagram фото со съемок новой киноработы режиссера Педро Альмодовара.

На новом снимке 44-летняя кинозвезда изображена со своим коллегой по фильму, испанским актером Антонио Бандерасом, который позирует в кресле визажиста.

В подписи к фото Крус отметила, что макияж Бандерасу делает Ана Лозано - визажист из Валенсии, которая многие годы работает с актрисой на съемочных площадках. В частности, именно Лозано создавала бьюти-образы Крус для таких фильмов, как Вики Кристина Барселона и Королева Испании.

«Посмотрите на довольное лицо этого негодяя!», - шутливо отметила актриса, комментируя макияж Бандераса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 21 Дек 2018 в 2:42 PST

Отметим, Крус и Бандерас принимают участие в съемках фильма Боль и слава (Dolor y Gloria), действие которого, согласно изданию Variety, происходит на киностудии El Deseo, основанной братьями Педро и Агустином Альмодоварами в 1987 году, во время работы над картиной Закон желания.

Ранее Альмодовар сообщил, что его новая работа будет посвящена «трудностям, которые возникают при попытке разделить личную жизнь и творчество - кинематографическое и театральное».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juan Carlos Arciniegas (@ojocritico) 26 Июн 2018 в 11:32 PDT

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