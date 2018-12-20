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Медведи – тоже люди. Берлинале-2019 представил официальные постеры

Сегодня, 11:30 473
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69-й Берлинский кинофестиваль пройдет 7-17 февраля

Берлинский кинофестиваль представил креативные официальные постеры предстоящего 69-го киносмотра – одного из крупнейших подобных мероприятий Европы.

Новые постеры выглядят как продолжение прошлогодних, на которых были изображены медведи – символ фестиваля – в различных точках Берлина. В этом году на снимках также присутствуют гигантские медведи: однако это люди в костюмах. Они едут в вагоне метро, сидят в баре, на видовых площадках и колесят по городу на велосипеде.

«Люди, которые появляются из пушистой шкуры медведей, изображают всех тех, кто сделал Берлинале крупнейшим фестивалем в мире: поклонников Берлинале», - заявил директор кинофестиваля Дитер Косслик.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет в столице Германии с 7 по 17 февраля. Фильмом-открытием Берлинале станет фильм Доброта незнакомцев датского режиссера Лоне Шерфиг. Главой жюри Берлинале-2019 станет французская актриса Жюльет Бинош.

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Теги:   Берлинале

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