Борьба за Золотого Дюка. Одесский кинофестиваль начал прием заявок на конкурс

10-й Одесский международный кинофестиваль, который состоится 12-20 июля 2019, начал отбор фильмов в конкурсные программы.

"Этот Одесский кинофестиваль станет юбилейным - десятым. Соответственно, уровень фильмов-участников должен быть особенно высоким. Ежегодно во конкурсные и внеконкурсные программ мы отбираем лучшие образцы современного мирового кинематографа. И в этом году перед нами стоит особая задача - представить зрителю ОМКФ картины, каждая из которых достойна звания победителя юбилейного, десятого Одесского кинофестиваля", - отметила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Участниками международной конкурсной программы могут стать игровые полнометражные фильмы высокого художественного качества с зрительским потенциалом (арт-мейнстрим) и завершенные после 1 января 2018, у которых не было премьеры на территории Украины на момент начала кинофестиваля в 2019 году.

В национальную конкурсную программу отбираются игровые и неигровые полнометражные и короткометражные фильмы всех жанров украинского производства или копродукции с Украиной, завершенные после 1 января 2018 года.

К участию в конкурсе европейских документальных фильмов принимаются полнометражные документальные ленты, которые были произведены полностью или в рамках международной копродукции.

Прием заявок международной, национальной и документальной конкурсных программ открыт с 17 декабря 2018 до 12 апреля 2019.

Также в этом году на 10-м ОМКФ появится новая номинация - Приз зрительских симпатий национального конкурса, награда за победу в которой будет составлять 60 тыс. грн.

Отбор фильмов в конкурсные программы осуществляется комиссией, в которую входит программная дирекция кинофестиваля.

Каждый фильм, прошедший селекцию, может участвовать только в одной программе ОМКФ.

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе в середине июля. Впервые прошел в 2010 году. Главным призом фестиваля является статуэтка Золотой Дюк.

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