Оскар Старого света. Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2018 года

В выходные, 15 декабря, в Севилье, Испания прошла торжественная церемония награждения лучших фильмов года по версии Европейской киноакадемии.

Это главная кинопремия Европы, которую любя называют Европейским Оскаром. Церемония прошла в 31-й раз. Победителей определяют 3500 членов киноакадемии со всей Европы.

Триумфатором стал фильм Холодная война польского режиссера Павла Павликовского. Ему достались: главный приз – Европейский фильм 2018 года, а также призы за лучшую режиссерскую работу, за лучший сценарий, за лучшую женскую роль и за лучший монтаж. Лучшей комедией назвали фильм Смерть Сталина режиссера Армунду Ианнуччи. Отметила киноакадемия также фильм режиссера Кирилла Серебряникова Лето – ему досталась награда за лучшую работу художника-постановщика.

Призы за достижения в кино и за достижения в мировом кинематографе достались испанской актрисе Кармен Маура, известной по главным ролям в фильмах Педро Альмадовара и британскому актеру театра и кино, режиссеру и продюсеру Рэйфу Файнсу соответственно.

Европейский фильм 2018

Холодная война, режиссер Павел Павликовский.

Европейская комедия 2018

Смерть Сталина, режиссер Арманду Ианнуччи

Европейское открытие 2018, приз FIPRESCI

Девочка, режиссер Лукас Донт

Европейский документальный фильмы 2018

Бергман, режиссер Джейн Магнуссон

Европейский анимационный фильм 2018

Еще один день жизни, режиссер Рауль де ла Фуенте и Дэмиэн Ненов

Европейский короткометражный фильм 2018

Годы, режиссер Сара Фгаер

Европейский режиссер 2018

Павел Павликовский, фильм Холодная война

Павел Павликовский получает награду Европейской киноакадемии. Фото:EFA/API/Daniel Hinz

Европейская актриса 2018

Иоанна Кулиг, фильм Холодная война

Европейский актер 2018

Марчелло Фонте, фильм Догмэн

Европейский сценарист 2018

Павел Павликовский, фильм Холодная война

Европейский режиссер монтажа 2018

Ярослав Каминский, фильм Холодная война

Лучший европейский художник-постановщик 2018

Андрей Понкратов, фильм Лето режиссера Кирилла Серебренникова

Европейский композитор 2018

Кристоф Кайзер и Джулиан Маас, фильм Три дня с Роми Шнайдер

Награда за жизненные достижения Европейской киноакадемии

Кармен Маура, испанская киноактриса, знаменита по главным ролям в фильмам Педро Альмодавара.

Кармен Маура получает награду Европейской киноакадемии. Фото: EFA/API/Daniel Hinz

За достижения в мировом кинематографе

Рэйф Файнс, британский актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер.

Рэйф Файнс получает награду Европейской киноакадемии. Фото: EFA/API/Daniel Hinz

Награда Выбор зрителей 2018

Зови меня своим именем, режиссер Лука Гуаданьино

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