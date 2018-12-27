От Экстаза до Донбасса. Лучшие фильмы 2018 года по версии кинообозревателя НВ

Логичным образом, уходящий киногод наследовал тенденциям прошлого, 2017 года. Это если говорить о зрительском, популярном кинематографе. Блокбастеры стремились стать громче и зрелищнее. Стремились настолько, что непонятно, что делать с некоторыми из них дома: смотреть на маленьком экране фильм, созданный для IMAX не очень интересно.
Поэтому еще ценнее стала история и умение увлекательно ее рассказать. Что и сделал Стивен Спилберг в своей ностальгической фантазии Первому игроку приготовиться, а братья Руссо – в последних Мстителях. Первый не изменил себе ни на йоту и снял личную историю на фоне глобальной. Вторые, лишенные режиссерского почерка, сконцентрировались на главном – не запутаться в перенаселенном мире Marvel и преуспели, уничтожив в конце половину Вселенной.
Гонка за интересным контентом иногда приводила авторов 2018-го к странным последствиям. Первым здесь неожиданно стал Александр Пэйн – наследующий американским 70-м сценарист и режиссер спокойных фильмов про людей, переживающих личностный кризис. Он снял фильм Уменьшение – социальную сатиру пополам с фантастикой, в которой Мэтт Дэймон добровольно уменьшает себя до размера сотового телефона, а его жена (Кристен Уиг) в последний момент отказывается. Пэйн запутался в том, что хотел сказать, но это никоим образом не лишило его картину шарма. Наоборот, добавило.
Кадр из фильма Уменьшение
С жанром хоррора игрались Джон Красински (Тихое место) и Дэвид Гордон Грин (Хэллоуин). Первый придумал увлекательный концепт и отлично его реализовал. Второй взял за основу каноническую историю и снял ее продолжение, гд, покрытое пылью прошло, встречается с приемами из настоящего и начинает играть новыми красками.
Кадр из фильма Тихое место
Своеобразный противовес пустоголовым музыкальным драмам составили Гаспар Ноэ (Экстаз) и Лука Гуаданьино (Суспирия). У Ноэ получился фильм, словно снятый на одном дыхании. Есть ли в нем что-то глубокое или нет, не так важно, потому что опыт от просмотра Экстаза созвучен его названию.
Кадр из фильма Экстаз
Фильм Гуаданьино кажется более сложным: культурные референсы не перечисляются здесь в самом начале, наподобие эпилога, как в Экстазе, а разбросаны бомбами замедленного действия по всей более чем двухчасовой картине. Что ее и немного отягощает, и одновременно возвышает над всеми остальными.
Кадр из фильма Суспирия
Сергей Лозница выпустил в 2018-м два фильма: документальный Процесс о жертвах сталинских репрессий и подмене правды ложью и игровой Донбасс тоже о смене реальности, но уже в новом веке, на территории поменьше и поближе к нам. Отсюда и важность фильма Донбасс для Украины. Но у Лозницы получилось копнуть глубже и показать насколько тонка грань между цивилизованностью и ее отсутствием. Поэтому важен фильм не только для нас.
Кадр из фильма Донбасс
Примерно там же происходит действие ленты Дикое поле Ярослава Лодыгина. Вот только время другое: до войны, до Евромайдана. А значит тематика здесь сместилась с ответа на вопрос «Что?» к ответу на вопрос «Почему?». Дать исчерпывающий ответ у Лодыгина не получилось, но пейзаж территории он написал красивый.
Кадр из фильма Дикое поле
Вернулся в форму Ларс фон Триер. Чего бы это ему не стоило. Предыдущий проект – дилогия под названием Нимфоманка была эффектной, но затянувшейся шуткой. Дом, который построил Джек смотреть, во-первых, интереснее, во-вторых, чувствуется, что это более личная, более выстраданная, более амбициозная картина.
Кадр из фильма Дом, который построил Джек
Данный список не претендует на исчерпываемость, но напоминает о некоторой доле того хорошего кино, что вышло в 2018-м. Отчасти благодаря этим названиям мы с надеждой смотрим в следующий, 2019-й.
- Читайте рецензии Валерия Мирного:
Уменьшение. Александр Пэйн
Мстители: Война бесконечности. Энтони Руссо и Джо Руссо
Первому игроку приготовиться. Стивен Спилберг
Тихое место. Джон Красински
Донбасс. Сергей Лозница
Хэллоуин. Дэвид Гордон Грин
Дикое поле. Ярослав Лодыгин
Дом, который построил Джек. Ларс фон Триер
Суспирия. Лука Гуаданьино
Экстаз. Гаспар Ноэ
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