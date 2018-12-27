От Экстаза до Донбасса. Лучшие фильмы 2018 года по версии кинообозревателя НВ

Логичным образом, уходящий киногод наследовал тенденциям прошлого, 2017 года. Это если говорить о зрительском, популярном кинематографе. Блокбастеры стремились стать громче и зрелищнее. Стремились настолько, что непонятно, что делать с некоторыми из них дома: смотреть на маленьком экране фильм, созданный для IMAX не очень интересно.

Поэтому еще ценнее стала история и умение увлекательно ее рассказать. Что и сделал Стивен Спилберг в своей ностальгической фантазии Первому игроку приготовиться, а братья Руссо – в последних Мстителях. Первый не изменил себе ни на йоту и снял личную историю на фоне глобальной. Вторые, лишенные режиссерского почерка, сконцентрировались на главном – не запутаться в перенаселенном мире Marvel и преуспели, уничтожив в конце половину Вселенной.

Гонка за интересным контентом иногда приводила авторов 2018-го к странным последствиям. Первым здесь неожиданно стал Александр Пэйн – наследующий американским 70-м сценарист и режиссер спокойных фильмов про людей, переживающих личностный кризис. Он снял фильм Уменьшение – социальную сатиру пополам с фантастикой, в которой Мэтт Дэймон добровольно уменьшает себя до размера сотового телефона, а его жена (Кристен Уиг) в последний момент отказывается. Пэйн запутался в том, что хотел сказать, но это никоим образом не лишило его картину шарма. Наоборот, добавило.

Кадр из фильма Уменьшение

С жанром хоррора игрались Джон Красински (Тихое место) и Дэвид Гордон Грин (Хэллоуин). Первый придумал увлекательный концепт и отлично его реализовал. Второй взял за основу каноническую историю и снял ее продолжение, гд, покрытое пылью прошло, встречается с приемами из настоящего и начинает играть новыми красками.

Кадр из фильма Тихое место

Своеобразный противовес пустоголовым музыкальным драмам составили Гаспар Ноэ (Экстаз) и Лука Гуаданьино (Суспирия). У Ноэ получился фильм, словно снятый на одном дыхании. Есть ли в нем что-то глубокое или нет, не так важно, потому что опыт от просмотра Экстаза созвучен его названию.

Кадр из фильма Экстаз

Фильм Гуаданьино кажется более сложным: культурные референсы не перечисляются здесь в самом начале, наподобие эпилога, как в Экстазе, а разбросаны бомбами замедленного действия по всей более чем двухчасовой картине. Что ее и немного отягощает, и одновременно возвышает над всеми остальными.

Кадр из фильма Суспирия

Сергей Лозница выпустил в 2018-м два фильма: документальный Процесс о жертвах сталинских репрессий и подмене правды ложью и игровой Донбасс тоже о смене реальности, но уже в новом веке, на территории поменьше и поближе к нам. Отсюда и важность фильма Донбасс для Украины. Но у Лозницы получилось копнуть глубже и показать насколько тонка грань между цивилизованностью и ее отсутствием. Поэтому важен фильм не только для нас.

Кадр из фильма Донбасс

Примерно там же происходит действие ленты Дикое поле Ярослава Лодыгина. Вот только время другое: до войны, до Евромайдана. А значит тематика здесь сместилась с ответа на вопрос «Что?» к ответу на вопрос «Почему?». Дать исчерпывающий ответ у Лодыгина не получилось, но пейзаж территории он написал красивый.

Кадр из фильма Дикое поле

Вернулся в форму Ларс фон Триер. Чего бы это ему не стоило. Предыдущий проект – дилогия под названием Нимфоманка была эффектной, но затянувшейся шуткой. Дом, который построил Джек смотреть, во-первых, интереснее, во-вторых, чувствуется, что это более личная, более выстраданная, более амбициозная картина.

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Данный список не претендует на исчерпываемость, но напоминает о некоторой доле того хорошего кино, что вышло в 2018-м. Отчасти благодаря этим названиям мы с надеждой смотрим в следующий, 2019-й.

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