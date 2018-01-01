От режиссера Киборгов. Представили первый тизер нового фильма Ахтема Сеитаблаева Захар Беркут

В сети появился первый тизер фильма Захар Беркут украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, автора фильмов Киборги, Хайтарма, Чужая Молитва.

Сеитаблаев работает над фильмом вместе с американским режиссером Джоном Винном. Это экранизация исторической повести Ивана Франко – Захар Беркут. Продюсеры фильма - Егор Олесов, а также Юрий Карновский, Джефф Райс, Раджа Коллинз из Голливуда. Слоган фильма – «У свободі моя сутність».

1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундо движентся на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор войско останавливается у их подножья. Ночью несколько местных охотников – братья Беркуты тайно пробирается в лагерь и освобождают пленных. Одуревший от гнева хан решает идти напролом, чтобы отомстить и уничтожить население Карпат. С этой целью он находит среди местных предателя, который рассказывает ему о тайном проходе в горах. Но у группки местных охотников во главе с Захаром Беркутом есть план как остановить врага.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 году.

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