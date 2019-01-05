От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января

Новогодние и Рождественские каникулы приносят нам множество празднований, гуляний, обменов подарками. Однако именно в первые дни начавшегося года у нас появляется много свободного времени, которые без угрызений совести можно потратить на просмотр любимых или совершенно новых сериалов.

НВ STYLE собрал пять самых интересных сериальных премьер, которые пройдут в январе:

Проект Синяя книга

(Project Blue Book)

Премьера: 8 января 2019 года

Сериал об исследованиях НЛО, которыми занимались ВВС США в середине XX века, спродюсированный режиссером фильмов Назад в будущее Робертом Земекисом. По сюжету, профессору астрономии Аллену Хайеку поступает предложение, на которое отказ неприемлем. Военные предлагают ученому заняться изучением контактов с неземными цивилизациями.

Убийственный класс

(Deadly Class)

Премьера: 16 января

Режиссерами сериала, снятого по комиксу Рика Ремендера, выступили братья Энтони и Джо Руссо (Первый мститель: Противостояние, Мстители: Война бесконечности и Мстители: Финал). По сюжету подросток-сирота Маркус Лопес Аргуэлло оказывается в академии, где дети профессиональных киллеров постигают азы родительского ремесла. Кроме известных по экранизациям комиксов режиссеров, в сериале также снялись Бенедикт Вонг из Доктора Стрэнджа, Лана Кондор из Люди Икс: Апокалипсис.

Черный понедельник

(Black Monday)

Премьера: 20 января

События сериала разворачиваются после "черного понедельника" 19 октября 1987 года - крупнейшего обвала фондового рынка в истории Уолл-стрит. Группа финансистов-любителей пытается поймать удачу и заработать на финансовой катастрофе.

Королевство

(Kingdom)

Премьера: 25 января

Второй оригинальный южнокорейский сериал в обойме гиганта Netflix. События происходят в Южной Корее, в период правления династии Ли. По государству распространяется таинственная болезнь, и юный принц отправляется в путешествие, чтобы выяснить причины происходящего. В процессе он обнаруживает, что чума превращает людей в зомби и бедствие приобретает масштабы эпидемии.

Я – ночь

(I am the night)

Премьера: 28 января

Режиссером мини-сериала, основанного на реальных событиях, стала Патти Дженкинс, руководившая съемками Чудо-женщины. Сюжет основан на автобиографической книге Фауны Ходел, внучки одного из главных подозреваемых в жутком убийстве Черной Орхидеи – голливудской начинающей актрисы Элизабет Шорт.