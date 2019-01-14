Подготовка к Оскару. В США вручили кинопремию Critics' Choice Awards 2019

В ночь с 13 на 14 января в Санта-Монике (Калифорния, США) прошло вручение одной из самых ожидаемых кинопремий - Critics' Choice Awards 2019.
Победителей в номинациях определяли представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists, которые отметили лучшие достижения киноиндустрии за ушедший год.
Лучшим фильмом была названа черно-белая семейная драма Рома Альфонсо Куарона, а он сам стал Лучшим режиссером. Кристиан Бэйл получил две актерские награды за роль бывшего вице-президента Дика Чейни в фильме Власть, а награду за Лучшую женскую роль разделили Гленн Клоуз и Леди Гага.
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Alfonso Cuaron takes Best Director, then celebrates backstage at #criticschoice! #cwcriticschoice
Отметим, в последние годы Critics' Choice Awards была в определенной мере точным прогнозом предстоящей премии Оскар. С 2008 года премия правильно предсказывала обладателя Оскара за Лучший фильм семь раз, за Лучшую мужскую роль - восемь раз и за Лучшую женскую роль - шесть раз.
Полный список победителей Critics' Choice Awards 2019
Лучший фильм – Рома, режиссер Альфонс Куарон
Лучший фильм на иностранном языке - Рома
Лучший режиссер – Альфонсо Куарон (Рома)
Лучший актер – Кристиан Бейл (Власть)
Лучшая актриса – Гленн Клоуз (Жена) и Леди Гага (Рождение звезды)
Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али (Зеленая книга)
Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить)
Лучшая молодая актриса – Элси Фишер (Восьмой класс)
Лучшая комедия – Безумно богатые азиаты
Лучший экшн – Миссия невыполнима: Фолаут
Лучший хоррор – Тихое место
Лучшая анимация - Человек-паук: Через вселенные
Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл (Власть)
Лучшая актриса в комедии – Оливия Колман (Фаворитка)
Лучший актерский состав – Фаворитка
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