Подготовка к Оскару. В США вручили кинопремию Critics' Choice Awards 2019

В ночь с 13 на 14 января в Санта-Монике (Калифорния, США) прошло вручение одной из самых ожидаемых кинопремий - Critics' Choice Awards 2019.

Победителей в номинациях определяли представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists, которые отметили лучшие достижения киноиндустрии за ушедший год.

Лучшим фильмом была названа черно-белая семейная драма Рома Альфонсо Куарона, а он сам стал Лучшим режиссером. Кристиан Бэйл получил две актерские награды за роль бывшего вице-президента Дика Чейни в фильме Власть, а награду за Лучшую женскую роль разделили Гленн Клоуз и Леди Гага.

Отметим, в последние годы Critics' Choice Awards была в определенной мере точным прогнозом предстоящей премии Оскар. С 2008 года премия правильно предсказывала обладателя Оскара за Лучший фильм семь раз, за Лучшую мужскую роль - восемь раз и за Лучшую женскую роль - шесть раз.

Полный список победителей Critics' Choice Awards 2019

Лучший фильм – Рома, режиссер Альфонс Куарон

Лучший фильм на иностранном языке - Рома

Лучший режиссер – Альфонсо Куарон (Рома)

Лучший актер – Кристиан Бейл (Власть)

Лучшая актриса – Гленн Клоуз (Жена) и Леди Гага (Рождение звезды)

Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али (Зеленая книга)

Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить)

Лучшая молодая актриса – Элси Фишер (Восьмой класс)

Лучшая комедия – Безумно богатые азиаты

Лучший экшн – Миссия невыполнима: Фолаут

Лучший хоррор – Тихое место

Лучшая анимация - Человек-паук: Через вселенные

Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл (Власть)

Лучшая актриса в комедии – Оливия Колман (Фаворитка)

Лучший актерский состав – Фаворитка

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook