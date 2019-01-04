Удаленный лай собак и Антенна Жадана. Петр Порошенко назвал лучшие книги и фильмы 2018 года

Президент Петр Порошенко традиционно поделился списками своих любимых книг и фильмов 2018 года.

«Не буду изменять своей ежегодной традиции - книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению», - написал президент в Facebook.

В частности, в этом году Порошенко поразили книги Антенна Сергея Жадана, Грязь [*Khaki] Сергей Сайгона, Кофе с привкусом пепла Алексея Петрова, Наши другие Олеси Яремчук, Любомир Гузар. Хочу быть человеком Екатерины Щеткиной.

Фото: пресс-служба президента

«В этом году у меня не было много времени на просмотр кино, но несколько картин украинских и иностранных режиссеров все же удалось посмотреть, и я с удовольствием рекомендую их вам», - написал президент.

Он перечислил фильмы Дикое поле Ярослава Лодыгина, Донбасс Сергея Лозницы, Позывной Бандерас Зазы Буадзе, Черкассы Тимура Яценко, Круты 1918 Алексея Шапарева, Приключения S Николая Семена Горова.

Фото: пресс-служба президента

Отдельно Порошенко отметил документальную ленту, которая в этом году попала в номинацию на Оскар: «Хочу отметить документальный фильм датского режиссера Удаленный лай собак, который вошел в shortlist Оскара, - картину о нашем Донбассе, о войне какая она есть. О детской жизни на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. Удаленный лай собак - важное кино об Украине, которое поразило весь мир".

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