Праздники на носу. 15 мультфильмов для новогоднего настроения

Рождественские и новогодние праздники – время волшебных историй, уютных вечеров в кругу семьи и с друзьями под елкой, с мандаринами, конфетами, глинтвейном и обязательно у камина.

НВ STYLE предлагает список мультфильмов, которые помогут от души посмеяться, обеспечат приподнятое праздничное настроение и создадут атмосферу волшебства, подарят путешествие в детство.

Полнометражные

Гринч

Всю жизнь над зеленым волосатым отшельником насмехались жители его родного городка, потому не удивляйтесь, что характер у него давно испорчен. Но больше всего Гринча раздражают рождественские праздники. Елка, подарки, ярмарки и радостный смех заставляют его страдать, и тогда он решает… украсть Рождество. А тот факт, что над Гринчем работали авторы мультфильмов Секреты домашних животных и Гадкий Я - гарантия качественного продукта. Это самый свежий мультфильм в этой подборке – вышел на украинские экраны 20 декабря 2018 года.

Смолфут

Рождества в мультфильме нет, но он насквозь пропитан ощущением рождественских и новогодних каникул, особенно мультфильм придется по вкусу, если вы отдыхаете где-нибудь на горнолыжном курорте. Миго – йетти, он же бигфут, живет в деревушке в высокогорье Непала. Народ йетти не верит в существование смолфутов (обычных людей). Но однажды Миго становится свидетелем авиакатастрофы и сталкивается с живым смолфутом. Он решает проверить, не находится ли ниже облаков цивилизации смолфутов, и отправляется на ее поиски.

Холодное сердце

Мультфильм вдохновлен сказкой Снежная королева Ганса Христиана Андерсена и рассказывает о приключениях двух сестер Анны и Эльзы, разлученных в раннем детстве. Храбрая принцесса Анна и простой деревенский парень Кристофф в компании оленя Свена и снеговика Олафа отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и обрекшую его жить в вечной зиме.

Стражи легенд

Не думайте, что Санта Клаус умеет только кататься на оленях, не верьте, что Зубная Фея способна только разносить подарочки, не будьте так уверены, что Пасхальный Кролик всего лишь поставщик конфет, а Снеговик просто замораживает все вокруг себя, чтобы не растаять. Вместе они - настоящий спецотряд, на плечах которого мир и безопасность чудо-мира.

Секретная служба Санты

Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.

Рождественская история

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж - финансит, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

Полярный экспресс

Это рассказ о маленьком мальчике, который продолжал верить в Санта Клауса, даже несмотря на то, что все его сверстники в один голос утверждали, что все это вымысел и никакого Санта Клауса не существует. Но однажды его искренняя вера была вознаграждена.

Красавица и чудовище 2: Заколдованное Рождество

Мультфильм рассказывает о том, как Белль пытается устроить яркий и веселый праздник - Рождественский ужин, нарядить елку и украсить замок. В этом ей помогают ее новые друзья: Люмьер, Когсворт, миссис Поттс и маленький игрушечный ангел по имени Анжелика, в прошлом прекрасная девушка, работавшая в замке. Однако не все так просто: в Западном крыле замка есть тайная комната, в которой живет огромный орган по имени Форте, старый друг Чудовища, который всячески настраивает его против Белль.

Кошмар перед Рождеством

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скелингтоном. Под рождество Джек случайно попадает в мир живых людей, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство - дарить людям счастье - и он похитил Санта Клауса и занял его место. Результаты были, правда, самые плачевные, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку.

Двенадцать месяцев

Сказка студии Союзмультфильм перенесет нас и наших детей в наше и наших родителей детство. Двенадцать месяцев снята по одноименной сказке Самуила Маршака в лучших традициях советской рисованной анимации. Зима. Королевский дворец. У юной королевы идут занятия. Профессор рассказывает о временах года, и когда упоминает о весенних подснежниках, королева заявляет, что желает немедленно иметь их у себя во дворце. Жадная мачеха и ее ленивая дочка, узнав о королевской награде, тут же отправляют падчерицу в лес за подснежниками, где та встречает 12 месяцев.

Короткометражные

Олаф и Холодное приключение

Это продолжение истории принцесс Эльзы и Анны, главных героинь полнометражных мультфильмов студии Pixar Холодное сердце и Холодное сердце-2. В сказочном королевстве Эренделл готовятся отмечать Рождество. Сестры Эльза и Анна намерены устроить грандиозный праздник. Пока украшают замок и накрывают столы снеговик Олаф нетерпеливо ждет праздника. Как оказалось, никто из жителей королевства не собирается праздновать Рождество в замке – у всех свои планы и традиции, кроме Эльзы и Анны, разлученных много лет назад. Олаф решает спасти главный зимний праздник.

Эй, олень

Внезапно спокойная и размеренная жизнь оленя, любящего перед сном побаловать себя чашечкой какао, становится невыносимой. Каждую ночь происходит подозрительное землетрясение и каждое утро он приводит свое жилище в порядок. Этот забавный короткометражный анимационный мультфильм венгерского режиссера Орса Баржи победитель и номинант многочисленных фестивалей короткометражных фильмов.

Кот Саймона. Рождественская коллекция

Тонкий знаток кошачьих характеров британский художник-мультипликатор Саймон Тофилд не мог обойти в своих короткометражках зимние и рождественские приключения своего кота. Каждый хозяин может поделиться десятком историй о своеобразных отношениях его домашнего любимца и новогодней елки.

Ледниковый период: Гигантское Рождество

В канун Рождества Сид умудряется разрушить семейную реликвию Мэнни — рождественский камень. После этого он узнает, что попал в черный список Санты и больше никогда не получит рождественских подарков. Тогда, чтобы загладить свою вину и извиниться перед Санта Клаусом, Сид отправляется в путешествие на северный полюс. Проделав долгий путь, он все-таки оказывается в нужном месте, однако все исправить у него не получается. Теперь за дело предстоит взяться Мэнни и компании, ведь только они, объединив свои усилия, могут спасти Рождество...

Рождественский Мадагаскар

Санта-Клаус по вине «мадагаскарской» компании, терпит аварию и попадает на остров Мадагаскар, полученная амнезия грозит срыву торжеств. Алекс, Марти, Мелман и Глория берут на себя доставку подарков детям. Заодно они надеются вернуться в Нью-Йорк на санках Санты…

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