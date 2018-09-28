Когда был последний секс? Представлен официальный трейлер романтической комедии Dzidzio Первый раз

Представлен официальный трейлер романтической комедии Dzidzio Первый раз, которая выйдет на экраны 25 октября.

В главных ролях: Михаил Хома (Дзидзьо), Сергей Лыба (Бодя Паук), Анна Тихомирова (Квитка).

По сюжету Дзидзьо опаздывает на самолет в Португалию, где его ждала мама и знакомство с девушкой Зоряной, которую она ему и подыскала. Мама была так разгневана легкомыслием сына, что выгоняет его из своей городской квартиры и отправляет в дом деда. В селе Дзидзьо начинает новую жизнь.

Напомним, первый полнометражный фильм с исполнителем Dzidzio в главной роли - DZIDZIO Контрабас - имел большую популярность у зрителей и принес создателям 822,8 тыс. долларов кассовых сборов. Также он стал первым украинским фильмом, который окупился в прокате.

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