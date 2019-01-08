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Купила онлайн. Американская актриса выбрала для Золотого глобуса украинское платье

Сегодня, 12:02 829
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Меган Маллали приобрела платье онлайн

Фото: Instagram

6 января внимание всего мира было приковано к 76-й церемонии вручения наград кинопремии Золотой глобус, и не меньшее - к красной дорожке и нарядам голливудских знаменитостей.

Своими удачными образами поклонников поразили певица и с недавних пор актриса Леди Гага, актеры Тимоти Шаламе и Даррен Крисс.

В свою очередь известная американская комедиантка, звезда ситкома Уилл и Грейс Меган Маллали появилась на сцене для награждения за Лучшую женскую роль в драматическом сериале в платье украинского бренда Navro.

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Публикация от Mullally FAN PAGE (@ megan.mullally)

Для церемонии Меган выбрала ярко-синее длинное платье с оригинальным принтом из коллекции осень/зима18, созданное дизайнером Ольгой Навроцкой.

"Платье я купила онлайн, но это NAVRO", - подписала свой снимок с церемонии в соцсети сама актриса.

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Публикация от Megan Mullally (@meganomullally)

 

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@meganomullally ???????????? thank you for choosing my brand????????????????????????Сегодня утром, рассматривая гостей красной дорожки #goldenglobes awards и мечтая о том, что бы когда-нибудь увидеть там своё платье, с удивление обнаружила, что оно уже там есть и это лучший знак и сюрприз начала года)) как я выяснила это «Megan Mullally актриса, афигенский голос многих мультфильмов и замечательная персона с Уил и Грейс. А еще безумная бывшая с parks & rec)) »https://www.imdb.com/name/nm0005259/она написала, что купила наше платье онлайн ????????????

Публикация от Olga Navrotska (@navro)

 

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Публикация от Navro (@navroofficial)

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Теги:   Золотой глобус

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