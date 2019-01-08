Купила онлайн. Американская актриса выбрала для Золотого глобуса украинское платье

6 января внимание всего мира было приковано к 76-й церемонии вручения наград кинопремии Золотой глобус, и не меньшее - к красной дорожке и нарядам голливудских знаменитостей.
Своими удачными образами поклонников поразили певица и с недавних пор актриса Леди Гага, актеры Тимоти Шаламе и Даррен Крисс.
В свою очередь известная американская комедиантка, звезда ситкома Уилл и Грейс Меган Маллали появилась на сцене для награждения за Лучшую женскую роль в драматическом сериале в платье украинского бренда Navro.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Для церемонии Меган выбрала ярко-синее длинное платье с оригинальным принтом из коллекции осень/зима18, созданное дизайнером Ольгой Навроцкой.
"Платье я купила онлайн, но это NAVRO", - подписала свой снимок с церемонии в соцсети сама актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@meganomullally ???????????? thank you for choosing my brand????????????????????????Сегодня утром, рассматривая гостей красной дорожки #goldenglobes awards и мечтая о том, что бы когда-нибудь увидеть там своё платье, с удивление обнаружила, что оно уже там есть и это лучший знак и сюрприз начала года)) как я выяснила это «Megan Mullally актриса, афигенский голос многих мультфильмов и замечательная персона с Уил и Грейс. А еще безумная бывшая с parks & rec)) »https://www.imdb.com/name/nm0005259/она написала, что купила наше платье онлайн ????????????
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Читайте также: Репетиция Оскара. Названы победители Золотого глобуса 2019