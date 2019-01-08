Купила онлайн. Американская актриса выбрала для Золотого глобуса украинское платье

6 января внимание всего мира было приковано к 76-й церемонии вручения наград кинопремии Золотой глобус, и не меньшее - к красной дорожке и нарядам голливудских знаменитостей.

Своими удачными образами поклонников поразили певица и с недавних пор актриса Леди Гага, актеры Тимоти Шаламе и Даррен Крисс.



В свою очередь известная американская комедиантка, звезда ситкома Уилл и Грейс Меган Маллали появилась на сцене для награждения за Лучшую женскую роль в драматическом сериале в платье украинского бренда Navro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mullally FAN PAGE (@ megan.mullally) 6 Янв 2019 в 6:26 PST

Для церемонии Меган выбрала ярко-синее длинное платье с оригинальным принтом из коллекции осень/зима18, созданное дизайнером Ольгой Навроцкой.



"Платье я купила онлайн, но это NAVRO", - подписала свой снимок с церемонии в соцсети сама актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Mullally (@meganomullally) 6 Янв 2019 в 10:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Navro (@navroofficial) 5 Янв 2019 в 10:21 PST