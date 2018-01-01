Рождение героя. Рецензия на шестой фильм о вселенной DC - Аквамен

В украинский прокат выходит лента Аквамен – шестая по счету история из многострадальной киновселенной DC и, положа руку на сердце, первая, которую не хочется сразу и в лоб критиковать.

Безусловно, нельзя назвать все пять предыдущих фильмов неудачными. Откровениями каждый по-своему были и Бэтмен против Супермена, и Чудо-женщина. Но, кажется, именно Аквамен стал верным движением в сторону объединения мрачной поступи первого и светлой легкости второго.

Сюжет

Двадцать с чем-то лет назад. Живописный маяк, где-то на скалистом побережье штата Мэн. Смотритель маяка по имени Томас Карри находит выброшенное на камни тело раненой женщины. У нее трезубец в руке и повадки Маугли. То есть она явно не привыкла жить с людьми на суше. Потихоньку, обладающий мягким характером Томас, находит ключик к сердцу незнакомки. Хорошим началом становится утренняя кружка чая.

Томас узнает, что женщину зовут Атланна, что она сбежавшая королева из морского царства Атлантис, что в этом царстве все не так гладко, как хотелось бы. Оба сближаются, влюбляются, на свет появляется мальчик, которого нарекают именем Артур.

Дитя двух миров, по сути не имеющий ни на что прав бастард, через много лет становится единственным шансом предотвратить глобальную войну между морем и сушей. И живым доказательством наличия не двух разных миров, а одного разнообразного.

© Warner Bros. Entertainment

Сценарий и драматургия

Сценарий фильма Аквамен написан по учебнику и не изобилует неожиданными моментами. У нас есть парень, который отказывается от трона, а значит от ответственности. Он хочет геройствовать по мелочи, спасая русские подлодки от пиратов. Что и делает в самом начале. Было бы, конечно, круто, если бы на месте русской оказалась бы какая-то другая, но стереотипы - дело жестокое.

Трагедия парня в том, что его зовут Артур, а значит- от ответственности ему не спастись: мир в опасности, приключения зовут. Дальше все по накатанной, но в фильме за 200 миллионов долларов с Джеймсом Ваном в режиссерском кресле важны не слова, важен, естественно, путь.

Ван – на данный момент лучший человек в Голливуде, который может сделать старомодный, увлекательный, изобретательный, красивый экшн, где машины падают с небес (Форсаж 7), кровь стынет в жилах (Заклятие), а чтобы выйти из комнаты - надо отпилить себе ногу (Пила). С некоторыми оговорками в Аквамене происходит все перечисленное и даже больше.

© Warner Bros. Entertainment

Вообще, фильмы DC всегда заставляли себя любить. Такая насильственная эксплуатация зрительского восприятия связана, во-первых, с творческими методами режиссера и недавнего идеолога киновселенной Зака Снайдера, а, во-вторых, с самой вселенной DC. Их истории мрачны, переполнены надломленными персонажами и тенями по углам. В эпоху доступной псевдореалистичности Marvel такое полюбить тяжело.

Но фокус в том, что фильм Аквамен полюбить легко. Он немного буксует вначале, словно набирая темп и определяясь с настроением, но, когда в середине Ван дает Индиану Джонса, забываешь и о глуповатых диалогах, и о прошлых неудачах DC. Путь Артура хоть и прост, но проходит по всем правильным остановкам и складывается в итоге в стройную 140-минутную историю, оторваться от которой невозможно.

© Warner Bros. Entertainment

Актеры и картинка

Невозможно во многом благодаря спецэффектам и умению Вана-режиссера и Дона Берджесса-оператора с ними работать. Локации здесь сменяют одна другую в каком-то бесконечном разнообразии: вот огромная волна несет огромные корабли на американское побережье, вот подводное царство Атлантис, вот еще три подводных царства, есть Сахара, Сицилия, что-то похожее на фильм Аватар и, чтобы мало не показалось, финальная битва в стиле Звездных войн.

Ребята пытались решить в Аквамене много задач: рассказать, наконец, историю Аквамена, создать подводный мир, проговорить экологическую повестку дня, придумать злодея, которого, конечно, надо связать с нынешними диктаторами. Лучше всего получилась водная и связанная с ней, намеченная пунктиром, экологическая истории. Подводный мир не выглядит искусственно. Он живет своей жизнью, там действуют свои законы и присутствует династическая грызня в духе Игры престолов.

© Warner Bros. Entertainment

Гораздо сложнее было оживить самого Аквамена. В предыдущих фильмах серии персонажа как такового не было. Просто туда-сюда ходил накаченный, забитый с ног до головы мужик с топорным чувством юмора. Такая пародия на маскулинность.

Здесь он вроде бы не делает ничего нового, но обретя прошлое и настоящее, Аквамен стал похож на стандартного, приятного, привычного героя. Немного неуклюжего, с тревогой смотрящего в будущее, и готового ринуться в бой по первому зову. Где-то между Джоном Макклейном и Себастьяном из Русалочки.

Остальные актеры радуют известными лицами, но больше ничем особым не запоминаются.

© Warner Bros. Entertainment

Аквамен – вердикт НВ

8/10

Фильм Аквамен хоть и не предлагает ничего нового, но то, что у него есть – чистое золото: легкое, нескучное, старомодное зрелище планетарного масштаба, где пробивающиеся ростки актуального, вовремя забиваются шуткой или новым приключением.

Вот из таких фильмов уже потихоньку можно конструировать достойную конкурентную вселенную в противовес Marvel.

Аквамен

Aquaman

Приключения, экшн

2018 год

США

Режиссер – Джеймс Ван

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Николь Кидман, Джули Эндрюс, Темуэра Моррисон и другие.