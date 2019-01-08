Ветер перемен. Рецензия на рождественскую сказку Мэри Поппинс возвращается

В украинский прокат выходит мюзикл Мэри Поппинс возвращается - формально продолжение основополагающей в США ленты Мэри Поппинс 1964 года выпуска. По факту же прошедшие 54 года - слишком серьезный водораздел и перед нами, скорее, ремейк того фильма. Новое прочтение, концепция которого отлично вписывается в сегодняшнюю стратегию Disney.

Режиссер картины Роб Маршалл - чуть ли не главный специалист в жанре на данный момент. Он пришел в большое кино из Бродвея и стартовал сразу суперхитом Чикаго. Тот мюзикл вышел в непростое для Америки время и подарил людям отдушину в виде чистого развлечения. Люди отблагодарили его Оскарами.

Фильм Мэри Поппинс возвращается опять вышел в непростое для американцев время. И предлагает он в принципе то же самое.

Сюжет

Лондон. 1935 год. Экономический кризис. Со времени окончания прошлого фильма прошло 25 лет. Ребята - Майкл Бэнкс и его сестра Джейн - выросли. Первый обзавелся женой, умершей от болезни за год до начала картины, и тремя детьми. Он - бывший художник, забросивший свое ремесло ради скучной работы кассиром. Вторая выбрала путь активистки. Она борется за права простых рабочих, которых банки, как водится в кризисные времена, обдирают больше всего. Мужа нет.

К слову о банках. В попытке вылечить жену Майкл взял большой займ и после смерти супруги забросил выплаты. Теперь всему семейству грозит выселение: заставой был дом.

Детям Майкла примерно столько же, сколько было ему самому и Джейн в ленте 1964-го. Они чувствуют надвигающуюся беду и потихоньку теряют веру в себя, в будущее. Словно почувствовав недоброе, традиционно с неба спускается Мэри Поппинс. И сразу приходит чувство, что под ее ненавязчивым контролем дела у Бэнксов пойдут на лад.

© Disney

Сценарий и драматургия

Многие пинают фильм Маршалла за то, что тот слишком сильно опирается на картину Роберта Стивенсона 1964 года. Но Мэри Поппинс возвращается не обманывает зрителя, а третье слово в названии стоит воспринимать не как продолжение, а как буквальное возвращение всеми любимой няни, которая как ангел-хранитель, придет в тяжелое время и вернет веру в добро.

Компания Disney убивает здесь сразу двух зайцев: зарабатывает деньги не тратясь на права и рассказывает старые сказки на новый лад следующим поколениям детей и взрослых. Все в итоге довольны.

Еще важно понимать, что Роб Маршалл не режиссер-экспериментатор, а приверженец классического подхода. Его интересуют хореография-танцы, музыка-песни. Он умеет делать красиво и его новый фильм это сто тридцать минут чистого визуального удовольствия.

Увлеченность режиссера техническими моментами сказывается на сценарии. Чувствуется, что Маршалла он интересует как минимум во вторую очередь. Так было, например, с фильмом Пираты Карибского моря: на странных берегах, который Маршалл почти что превратил в мюзикл и с романтичной музыкальной драмой Девять.

И здесь то же самое. Милейшую, но очень простую рождественскую историю про поиски банковской бумажки, которая может спасти от выселения отца с тремя детьми Роб Маршалл растягивает до хронометража чуть ли не Мстителей. Все от того, что ему хочется продлить танец, спеть еще одну песню. Это, по-своему, очень трогательно.

Ищут дети и взрослые, конечно, не бумажку, чтобы спасти свой дом. Они ищут веру в себя, ощущение чуда в жизни и что очень важно после смерти мамы - они пытаются заново нащупать свою семью.

Пусть их путешествие и слегка затянуто, менее приятным глазу оно от этого не становится.

© Disney

Актеры и картинка

По-настоящему плохих персонажей здесь нет. Даже единственный злодей в исполнении Колина Ферта и тот скрепя зубами продлевает срок для погашения долга на несколько часов. Мелочь, но без нее бы все закончилось довольно печально.

Что касается Эмили Блант, то она, во-первых, чисто внешне идеально подходит на роль Мэри Поппинс. У актрисы лицо английской няни, в меру строгой, знающей об этикете все, но способной при этом посмеяться над хорошей шуткой. Во-вторых, играет Блант сдержано, с достоинством и хитрецой в глазах.

Идеальная няня прилетает на идеальную улицу (к слову, как две капли воды похожую на ту, где жил Паддингтон из одноименного фильма), ходит по идеальному Лондону первой половины прошлого века, встречает свою эксцентричную кузину в исполнении Мерил Стрип, участвует в приключениях с голосистым фонарником в исполнении талантливого Лин-Мануэль Миранды и даже отправляется с детьми буквально в старую вазу их мамы. Последний момент по-своему удивительный: это старомодный 2D мультфильм спрятанный внутри фильма. Со своим сюжетом и персонажами.

По традиции в эпизодах мелькают актеры из старого фильма. Символичная роль у старенького Дика Ван Дайка, который в картине 1964 года играл фонарника, а здесь доброго банкира спасающего семью Бэнксов в финале. Забавный факт: Джули Эндрюс (Мэри Поппинс в первом фильме) снялась в соседнем по прокату блокбастере Аквамен. Там легендарная актриса и певица озвучила чудище Кракена. Морали здесь, судя по всему, нет.

Все что касается картинки фильма Мэри Поппинс возвращается можно описать двумя словами: ужасно качественно. Это действительно высокий класс, достичь и выдержать который может далеко не каждый голливудский режиссер.

И если сценарий особых восторгов не вызывает, то здесь зацепиться не за что.

© Disney

Мери Поппинс возвращается - вердикт НВ

8/10

С одной стороны, несколько поверхностное отношение режиссера к сюжету заглушило традиционные для американского студийного кино антикапиталистические и антитрамповские мотивы сценария. Действительно, где критика капитализма и где студия Disney. Эти понятия несовместимы.

С другой - растянуло фильм, ослабило сценарий. Между этими двумя состояниями и существует лента Маршалла. Танцуя, заливаясь соловьем, она, несмотря ни на что, дарит надежду на лучшее. Чего еще требовать от рождественского, новогоднего кино.

Мэри Поппинс возвращается

Mary Poppins Returns

Мюзикл, фэнтези, семейный фільм

2018 год

США

Режиссер - Роб Маршалл

В ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Колин Ферт, Мерил Стрип и другие.