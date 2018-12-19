Секс и ничего личного и Бамблби. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе на экраны украинских кинотеатров выходят новая экранизация рождественской истории о Гринче, полнометражное кино о трансформере Бамблби, созданный на основе интервью с легендарной актрисой Три дня с Роми Шнайдер и украинская комедия Секс и ничего личного.

Кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный рассказывает о том, почему вам следует не пропустить эти премьеры.

Бамблби. Трэвис Найт. С 20 декабря.

Желание студии Paramount Pictures отойти в сторону от эстетики Майкла Бэя и расширить вселенную Трансформеров привело к созданию первого спин-оффа – собственно Бамблби. Какой трансформер будет в центре истории -ясно из названия.

В своей картине режиссер мультфильма Кубо. Легенда о самурае Трэвис Найт расскажет, в результате каких событий маленький желто-черный инопланетянин попал на Землю, как он лишился голоса, как получил свое имя и как первый раз спас нас всех от уничтожения.

В главной роли девочка с суровым лицом из Железной хватки братьев Коэнов - Хейли Стейнфелд. Во второстепенных: Джон Сина, Хорхе Лендеборг-младший, Памела Эдлон и другие.

Гринч. Ярроу Чейни, Скотт Мосье. С 20 декабря.

Новая экранизация популярной в США книги Доктора Сьюза Как Гринч украл Рождество. В прошлый раз под слоями грима мучился Джим Кэрри, в этот раз решили снять мультик.

Гринч по-прежнему хочет огорчить жителей соседствующего с его пещерой городка: он хочет украсть у них главный праздник в году. В итоге выясняется, что на самом деле он не злой. Ему просто очень одиноко.

На добром вайбе истории про Гринча вырастает уже не одно поколение детей. В этот раз над сказкой работала студия Illumination, подарившая нам Гадкого я и Миньонов.

Секс и ничего личного. Ольга Ряшина. С 20 декабря.

Украинская адаптация канадской комедии 2013 года. Сергей – молодой, робкий бухгалтер в канун Нового года делает своей девушке предложение, а в ответ вместо долгожданного “да” получает неожиданный поток критики в сторону его сексуальных достижений.

Мягко говоря огорчившись, парень едет в Прагу к своему другу Василию за советом. Василий – знаток этого дела. Тут начинается самое интересное: стриптизерша в роли секс-тренерши, ревность бывшей девушки, куча нелепых и нескромных ситуаций. По идее Сергей должен чему-то да научиться.

В главных ролях: Роман Луцкий, Сергей Притула, Наталья Мазур, Андрей Данилко и другие.

Три дня с Роми Шнайдер. Эмили Атеф. С 20 декабря.

Берущий за душу фильм о последнем периоде жизни одной из главных актрис европейского кинематографа в его, кинематографа, чуть ли не самый лучший период. Роми Шнайдер дебютировала в кино в пятнадцать лет, в последствии сыграв у Лукино Висконти, Коста-Гавраса, Клода Соте, Орсона Уэллса, Клузо и многих других.

Последние годы ее жизни были омрачены гибелью сына и как следствие депрессией. Картина Эмили Атеф Три дня с Роми Шнайдер берет за основу интервью данное актрисой во время ее пребывании в одном спа-центре. Интервью откровенное, правдивое и последнее: через год, в 1982-м, Шнайдер умрет от сердечного приступа.

Фильм участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. В главных ролях: Мари Баумер, Биргит Миникмайр и другие.

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