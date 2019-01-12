Шпион дьявола. Рецензия на спродюсированный Педро Альмодоваром триллер Ангел

В украинский прокат вышел фильм Ангел. За милым названием скрывается криминальный триллер про одного из самых жестоких убийц в истории Аргентины – Карлоса Робледо Пуча. В тюрьме его заперли в возрасте двадцати одного года – и сразу на всю жизнь. До этого Карлос успел убить одиннадцать человек, а обворовать еще больше.

Режиссером фильма стал аргентинец Луис Ортега, спродюсировали его братья Альмодовар. Для первого Ангел – удачное напоминание о себе, для вторых – интересный материал, который неплохо вписывается в их фильмографию.

Сюжет

Мы застаем Карлоса в 1969 году семнадцатилетним подростком, херувимской, андрогинной внешности. Внешность обманчива: Карлос давно промышляет мелким воровством. Он забирается в дома богатых людей и берет, что нравится. Любящим, но встревоженным из-за потока дорогих игрушек родителям, Карлос что-то врет насчет подарков от друзей. Те из-за своей бесхарактерности делают вид, что верят.

В школу Карлос периодически, но ходит. Там он и встречает парня по имени Рамон. Подкатив к нему с помощью газовой горелки, Карлос продолжает ухаживания ворованными подарками. Дальше следует знакомство с родителями Рамона. Те тоже промышляют воровством, но на более структурированном уровне.

Карлос, забыв о родителях, обосновывается в новом доме. Самой же большой ошибкой Рамона и его отца становится пистолет, вложенный в руки молодого вора. Тот делает свой первый выстрел в стену. Второй - уже в человека.

Сценарий и драматургия

Понятно, что нашел в этой истории Педро Альмодовар: привычную для себя рифму между красотой и грехом. Плюс – ворох цитат из фильма Бунтарь без причины недвусмысленно намекает на параллели, которые он и Луис Ортега хотели провести между Карлосом и героем Джеймса Дина.

Действительно, зажигалка, белая футболка, кожанка и мотоцикл: все на месте. Но проблема в том, что Джим Старк из фильма 1955 года не Карлос Робледо Пуч из Буэнос-Айреса начала 70-х. Первый бунтуя пытался найти свой путь, зависнув между устаревшими взглядами на жизнь родителей и неизвестным, но увлекательным будущим. Второй же просто психопат.

Путь Карлоса ясен с самого начала. Обычная жизнь, жизнь родителей, его не устраивает. Об этом свидетельствуют те немногие сцены с ними. Существуя в своем собственном мире без морали и границ, молодой вор плавно, словно так и надо, становится молодым убийцей.

Молодой вор плавно, словно так и надо, становится молодым убийцей / Фото предоставлено компанией Arthouse Traffic

Его жертвы получают пули внезапно потому, что стреляет Карлос зачастую рефлекторно. Границы между дулом пистолета и человеком, того секундного размышления, для него не существует.

Карлос – белый лист, который никогда не заполнится сложными мыслями, угрызениями совести. А значит здесь нету места для размышлений о стране и людях, о поколении и поиске будущего. Перед нами путь одиночки, в причинно-следственный конус которого не повезло попасть Рамону и остальным.

В Рамоне и остальных и кроется главная прелесть фильма Ортеги. Детали и второстепенные персонажи словно красивая рамка обрамляют белый лист – Карлоса. Люди своей нормальностью невольно придают его образу отчетливость. Невольно потому, что режиссер слишком увлекается любованием. Детали же становятся просто приятными режиссерскими находками.

Актеры и картинка

К навязчивой внешности актера, играющего Карлоса, привыкаешь за несколько минут. Но по-настоящему интересны здесь другие. И в первую очередь Рамон, который сразу и друг, и объект желания Карлоса. Ребята вроде как даже встречались с двумя близняшками в самом начале картины, но ясно, что встречаются они на самом деле друг с другом. Пусть и без интимной близости.

Сесилия Рот - одна из любимейших актрис Альмодовара / Фото предоставлено компанией Arthouse Traffic

Желание Карлоса обладать Рамоном погубило последнего. Родителей убийцы спасло, кажется, кулинарное мастерство матери, которую играет Сесилия Рот. Одна из любимейших актрис Альмодовара здесь словно талисман, гарантия качества.

Аргентинские каверы Black Sabbath и The House of a Rising Sun и все что происходит под них, сцена с драгоценностями и полотенцем, папа Рамона под кайфом, в паранойе прячущий ворованные картины и так далее: фильм Ангел действительно качествен, увлекателен, переполнен забавными моментами.

Ангел, вердикт НВ

7/10

По сути к нему трудно выдвинуть какие-то серьезные претензии. Того, кого нам хотели показать во всей красе, нам и показали во всей красе. Единственное, что может не давать покоя во время просмотра фильма – желание устроить порку его главному герою, за чьей красотой никто так и не смог рассмотреть, и кажется режиссер тоже, улыбку дьявола.

Ангел

The Angel

Криминальный триллер

2018 год

Аргентина, Испания

Режиссер – Луис Ортега

В главных ролях: Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего, Мерседес Моран, Сесилия Рот, Питер Ланзани и другие.