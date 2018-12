Сьюзи, ты слышишь? Netflix анонсировал названия эпизодов сериала Очень странные дела 3

Компания Netflix объявила названия всех серий третьего сезона сериала Очень странные дела (Stranger Things), которые выйдут на экраны летом 2019 года.

Третий сезон популярного сериала будет состоять из восьми серий и будет продолжать события второго сезона. Действие будет разворачиваться в 1985 году.

В третьем сезоне зрители увидят любимых персонажей: Майка Уилера (Финн Вольфхард), Уилла Байерса (Ноа Шнапп), Одиннадцать (Майли Бобби Браун), Лукаса Синклера (Калеб Маклафлин), Дастина Хендерсона (Гатен Матараццо), Карен Уилер (Кара Буоно), Нэнси Уилер (Натали Дайер), Джонатана Байерса (Чарли Хитон), Стива Харрингтона (Джо Кири), Билли (Дакре Монтгомери). Вайнона Райдер и Дэвид Харбор также возвращаются на экраны в своих образах Джойс Байерс и Шерифа Джима Хоппера.

Названия серий Очень странные дела 3 Netflix анонсировала с помощью видео-тизера, в котором они появляются под привычный саундтрек сериала: Сьюзи, ты слышишь? (Suzie, Do You Copy?), Крысы из молла (The Mall Rats), Дело о пропавшем спасателе (The Case of the Missing Lifeguard), Сауна-тест (The Sauna Test), Источник (The Source), День рождения (The Birthday), Укус (The Bite), Битва при Старкорте (The Battle of Starcourt).

Напомним, ранее стало известно, что события третьего сезона будут происходить летом 1985 года. В конце 2-го сезона Одиннадцать использовала свои силы, чтобы закрыть Врата в заполненный монстрами потусторонний мир. Между ею и Майком произошел первый поцелуй и, по словам продюсеров, эти отношения будут продолжаться в новом сезоне.

Также сообщалось, что Очень странные дела 3 будут вдохновлены популярным в 80-е научно-фантастическим фильмом Назад в будущее.