Со скандалом. Кевин Харт отказался быть ведущим Оскара из-за собственных гомофобских твитов

Как сообщает Veriety, все дело в его давних гомофобских твитах и высказываниях в его стенд-ап шоу, которые он допустил почти 10 лет назад. Некоторые из этих твитов в течение четверга были удалены, но потом Кевин Харт опубликовал обращение на своей странице в инстаграм.

«Мне позвонила моя команда. О Боже, Кевин, все расстроены твоими старыми твиттами, - сказал Кевин в обращении, - Ребята, мне 40 лет. Если вы не верите, что люди взрослеют, меняются, по мере взросления меняют свое мировоззрение, то я не знаю, что вам еще сказать. Если вы хотите, заставить людей всю жизнь чувствовать себя виноватыми за свое прошлое и постоянно оправдываться, то я не такой».

Эти слова многие извинениями не посчитали. Спустя несколько часов Харт снова опубликовал видео, в котором написал, что Академия поставила ему ультиматум: или извинись за все сказанное, или ему найдут замену.

«Я решил не извиняться, - сказал 39-летний актер в своем видео, - Почему? Потому что я уже говорил об этом несколько раз. Не первый раз возникают такие ситуации. Я уже говорил, где я был прав, а где ошибался. Я уже говорил, кем я был раньше и кем я являюсь сейчас. Я уже говорил об этом. Я не собираюсь снова возвращаться и возвращаться к этому вопросу. Я сейчас мыслю совершенно по-другому».

А еще через два часа в твитере Кевин Харт сообщил, что отказывается от возможности вести церемонии награждения Оскар и принес извинения, которых все ждали.

«Я решил отказаться от возможности вести Оскар в этом году, - написал он, - Не хочу быть камнем раздора на замечательном событии. Приношу искренние извинения ЛГБТ сообществу за все мои прошлые высказывания. Мне жаль, что я причинил этим людям боль. Я меняюсь и продолжаю развиваться. Моя цель – объединять людей, а не вносить раздор. Выражаю искреннюю любовь и признательность Академии. Надеюсь, мы сможем встретиться снова.»

