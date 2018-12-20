Сохранили интригу. Представлены проморолики финала Игры престолов

Телеканал HBO представил новые проморолики финального, восьмого сезона фэнтезийного сериала Игра престолов.

В короткие видео, размещенные накануне на официальной Twitter-странице HBO, не вошли кадры из новых серий. В частности, промо включили в себя мини-интервью с актерами Игры престолов Мэйси Уильямс, исполнившую роль Арьи Старк, Софи Тернер, известную по роли Сансы Старк, а также Кита Харрингтона, который воплощает на экране роль Джона Сноу.

If you think you’re late to @GameOfThrones, don’t worry, I know a couple million people who would love to chat about it. pic.twitter.com/MWzDxn4x86 — HBO (@HBO) 19 декабря 2018 г.

«Если вы хотите понять, что вообще там происходит, у вас есть семь потрясающих сезонов, которые стоит пересмотреть. И стоит начать делать это прямо сейчас», - говорит Харрингтон в заключительных кадрах промо.

Кроме того, в одном из роликов появились звездные поклонники сериала, в числе которых –телеведущий Джимми Киммел, актриса Кристин Ченовет, звезда американского футбола Аарон Роджерс, а также рэпер T-Pain.

Напомним, ранее HBO представил первый официальный тизер заключительного сезона сериала Игра престолов, в который также не вошли кадры из новых серий. Так, создатели показали, как лед и пламя двигаются навстречу друг другу по карте Вестероса, покрывая символы его правителей - фигуры лютоволка, дракона и льва, и в результате вступают в схватку.

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