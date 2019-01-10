Спойлеры. Сэмюэл Джексон намекнул, кто может спасти мир в финальных Мстителях

Популярный актер Сэмюэл Джексон, который играет Ника Фьюри в фильмах Мстители, в интервью проговорился, кто может в финальной части побороть суперзлодея Таноса и спасти мир.

В интервью Entertainment Tonight Джексон рассказал о своем герое и работе над ролью. Я читал о Нике Фьюри с самого детства, поэтому я знаю много о нем, о его происхождении, о людях, с которыми он боролся и которых он знал, до всего этого», - заявил актер.

Также он ответил на вопрос о женщине-супергерое Капитан Марвел, намекнув, что ей под силу победить такого мощного антигероя как Танос. «Она в значительной степени самый сильный персонаж - с точки зрения человека, обладающего способностями, - во вселенной Marvel. ... Я имею в виду, что [Мстители] сейчас сталкиваются с очень, очень сложными проблемами - мы видели это на протяжении всей Войны бесконечности. Поэтому теперь мы знаем, что нам нужно что-то такое же мощное, как Танос. И в какой-то момент мы узнаем, насколько она сильна, и все, на что она способна. Она одна из немногих во вселенной Marvel, кто может путешествовать во времени, так что...», - рассказал Джексон.

Сэмюэл Джексон и Бри Ларсон на съемках. Фото: Marvel

Мстители: Финал - 22-й фильм кинематографической вселенной Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей. Продолжение фильмов Мстители (2012), Мстители: Эра Альтрона (2015) и Мстители: Война бесконечности (2018). Премьера фильма назначена на 26 апреля 2019 года.

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