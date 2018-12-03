Стоит посмотреть. Названы лучшие сериалы 2018 года по версии The New York Times

Уходящий 2018 год принес много новых и увлекательных сериалов, новых серий и новых сезонов. Как не потратить время зря и посмотреть только самое-самое?
Издание The New York Times подвело итоги киногода среди сериалов и назвало лучшие в категориях: Лучший сериал 2018, Лучший иностранный сериал 2018 и Лучший новый сериал.
Кадр из сериала Американцы
Лучший сериал 2018 года
Американцы / The Americans
Американская историческая драма, созданная Джо Вайсбергом, бывшим офицером ЦРУ.
Премьера: январь 2013 года
Кол-во сезонов: 6
Америка для меня / America to me
Документальный сериал, позволяющий узнать чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке.
Премьера: август 2018
Кол-во сезонов: 1
Атланта / Atlanta
Американский комедийно-драматический телесериал. Его автор – Дональд Гловер, исполняющий главную роль
Премьера: сентябрь 2016
Кол-во сезонов: 2
Барри / Barry
Американский сериал снятый, в жанре черной комедии. Его авторы Алек Берг и Билл Хейдер исполняют в нем главные роли.
Премьера: март 2018
Кол-во сезонов: 1
Убивая Еву / Killing Eve
Британский драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса.
Премьера: апрель 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Конь БоДжек / BoJack Horseman
Американский анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке.
Премьера: август 2014 года
Кол-во сезонов: 6
Хорошая борьба / The Good Fight
Американский телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена.
Премьера: февраль 2017 года
Кол-во сезонов: 2
Возвращение домой / Homecoming
Американский телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях.
Премьера: ноябрь 2018
Кол-во сезонов: 1
Lodge 49
Американский комедийный телесериал. Его название отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49.
Премьера: август 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Поза / Pose
Американский драматический телесериал. Его авторы - Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Стивеном Каналсом.
Премьера: июнь 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Острые предметы / Sharp Objects
Американский мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн.
Премьера: июль 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Кадр из сериала Очень английский скандал
Лучший иностранный телесериал 2018
Очень английский скандал / Very English Scandal
Британский телевизионный мини-сериал, снятый по мотивам одноименной новеллы британского журналиста и новелиста Джона Престона. В главных ролях Хью Грантом и Беном Уишоу.
Премьера: май 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Мост / Bron / Broen
Шведско-датский детективный телесериал по мотивам одноименного комикса Чарльза Форсмана.
Премьера: сентябрь 2011 года
Кол-во сезонов: 4
Конец ***го мира / The End Of The F***ing World
Британский телесериал, снятый в жанре драмы, черной комедии и дорожного кино.
Премьера: октябрь 2017 года
Кол-во сезонов: 1
Вавилон-Берлин / Babylon Berlin
Это немецкий драматический телесериал, снятый по мотивам романов немецкого писателя Фолькера Кучера. На сегодняшний день это самый дорогой телесериал, снятый не на английском языке, бюджет двух сезонов – 40 млн. евро.
Премьера: октябрь 2017 года
Кол-во сезонов: 2
Поисковики / Detectorists
Британский комедийный телесериал, снятый с помощью одной камеры.
Премьера: октябрь 2014 года
Кол-во сезонов: 3
Бумажный дом / La casa de papel
Испанский телесериал, криминальная драма, снятый в жанре фильма-ограбления. Она посвящен подготовке ограбления Испанского монетного двора.
Премьера: май 2017 года
Кол-во сезонов: 1
Незабытый / Unforgotten
Британская криминальная драма.
Премьера: октябрь 2015 года
Кол-во сезонов: 3
Место дальше, чем Вселенная / A Place Further than the Universe
Японский аниме-сериал.
Премьера: январь 2018 года
Кол-во серий: 13
Manon 5 Years On
Британский телесериал, снятый в жанре психологической драмы.
Премьера: август 2018 года
Кол-во серий: 3
Говардс Энд / Howards End
Британско-американский мини-сериал, снятый по мотивам одноименного романа английского писателя Эдварда Моргана Форстера.
Премьера: ноябрь 2017 года
Кол-во сезонов: 1
Кадр из сериала Барри
Лучший новый сериал 2018 года
Барри / Barry
Американский сериал снятый в жанре черной комедии. Его авторы Алек Берг и Билл Хейдер исполняют в нем главные роли.
Премьера: март 2018
Кол-во сезонов: 1
Убивая Еву / Killing Eve
Британский драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса.
Премьера: апрель 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Lodge 49
Американский комедийный телесериал. Его название отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49.
Премьера: август 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Америка для меня / America to me
Документальный сериал, позволяющий узнать чем живут, и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке.
Премьера: август 2018
Кол-во сезонов: 1
Queer Eye
Американский телесериал, снятый на основе риэлити шоу Queer Eye for the Straight Guy.
Премьера: февраль 2018
Кол-во сезонов: 2
Ты / You
Американский телесериал, снятый в жанре психологической драмы-триллера по мотивам одноименного романа американской писательницы Каролины Кепнес.
Премьера: сентябрь 2018
Кол-во сезонов: 1
Сожалею о вашей утрате / Sorry for Your Loss
Американский драматический веб-сериал с Элизабет Олсен в главной роли.
Премьера: сентябрь 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Корпоративный / Corporate
Американский комедийный телесериал.
Премьера: январь 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Капкейк и Дино: Главные услуги / Cupcake & Dino: General Services
Американский анимационный телесериал.
Премьера: июль 2018 года
Кол-во сезонов: 1
Поза / Pose
Американский драматический телесериал. Его авторы - Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Стивеном Каналсом.
Премьера: июнь 2018 года
Кол-во сезонов: 1
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