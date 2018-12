Стоит посмотреть. Названы лучшие сериалы 2018 года по версии The New York Times

Уходящий 2018 год принес много новых и увлекательных сериалов, новых серий и новых сезонов. Как не потратить время зря и посмотреть только самое-самое?

Издание The New York Times подвело итоги киногода среди сериалов и назвало лучшие в категориях: Лучший сериал 2018, Лучший иностранный сериал 2018 и Лучший новый сериал.

Лучший сериал 2018 года

Американцы / The Americans

Американская историческая драма, созданная Джо Вайсбергом, бывшим офицером ЦРУ.

Премьера: январь 2013 года

Кол-во сезонов: 6

Америка для меня / America to me

Документальный сериал, позволяющий узнать чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке.

Премьера: август 2018

Кол-во сезонов: 1

Атланта / Atlanta

Американский комедийно-драматический телесериал. Его автор – Дональд Гловер, исполняющий главную роль

Премьера: сентябрь 2016

Кол-во сезонов: 2

Барри / Barry

Американский сериал снятый, в жанре черной комедии. Его авторы Алек Берг и Билл Хейдер исполняют в нем главные роли.

Премьера: март 2018

Кол-во сезонов: 1

Убивая Еву / Killing Eve

Британский драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса.

Премьера: апрель 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Конь БоДжек / BoJack Horseman

Американский анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке.

Премьера: август 2014 года

Кол-во сезонов: 6

Хорошая борьба / The Good Fight

Американский телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена.

Премьера: февраль 2017 года

Кол-во сезонов: 2

Возвращение домой / Homecoming

Американский телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях.

Премьера: ноябрь 2018

Кол-во сезонов: 1

Lodge 49

Американский комедийный телесериал. Его название отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49.

Премьера: август 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Поза / Pose

Американский драматический телесериал. Его авторы - Райаном Мерфи, Брэдом Фэлчаком и Стивеном Каналсом.

Премьера: июнь 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Острые предметы / Sharp Objects

Американский мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн.

Премьера: июль 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Лучший иностранный телесериал 2018

Очень английский скандал / Very English Scandal

Британский телевизионный мини-сериал, снятый по мотивам одноименной новеллы британского журналиста и новелиста Джона Престона. В главных ролях Хью Грантом и Беном Уишоу.

Премьера: май 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Мост / Bron / Broen

Шведско-датский детективный телесериал по мотивам одноименного комикса Чарльза Форсмана.

Премьера: сентябрь 2011 года

Кол-во сезонов: 4

Конец ***го мира / The End Of The F***ing World

Британский телесериал, снятый в жанре драмы, черной комедии и дорожного кино.

Премьера: октябрь 2017 года

Кол-во сезонов: 1

Вавилон-Берлин / Babylon Berlin

Это немецкий драматический телесериал, снятый по мотивам романов немецкого писателя Фолькера Кучера. На сегодняшний день это самый дорогой телесериал, снятый не на английском языке, бюджет двух сезонов – 40 млн. евро.

Премьера: октябрь 2017 года

Кол-во сезонов: 2

Поисковики / Detectorists

Британский комедийный телесериал, снятый с помощью одной камеры.

Премьера: октябрь 2014 года

Кол-во сезонов: 3

Бумажный дом / La casa de papel

Испанский телесериал, криминальная драма, снятый в жанре фильма-ограбления. Она посвящен подготовке ограбления Испанского монетного двора.

Премьера: май 2017 года

Кол-во сезонов: 1

Незабытый / Unforgotten

Британская криминальная драма.

Премьера: октябрь 2015 года

Кол-во сезонов: 3

Место дальше, чем Вселенная / A Place Further than the Universe

Японский аниме-сериал.

Премьера: январь 2018 года

Кол-во серий: 13

Manon 5 Years On

Британский телесериал, снятый в жанре психологической драмы.

Премьера: август 2018 года

Кол-во серий: 3

Говардс Энд / Howards End

Британско-американский мини-сериал, снятый по мотивам одноименного романа английского писателя Эдварда Моргана Форстера.

Премьера: ноябрь 2017 года

Кол-во сезонов: 1

Лучший новый сериал 2018 года

Queer Eye

Американский телесериал, снятый на основе риэлити шоу Queer Eye for the Straight Guy.

Премьера: февраль 2018

Кол-во сезонов: 2

Ты / You

Американский телесериал, снятый в жанре психологической драмы-триллера по мотивам одноименного романа американской писательницы Каролины Кепнес.

Премьера: сентябрь 2018

Кол-во сезонов: 1

Сожалею о вашей утрате / Sorry for Your Loss

Американский драматический веб-сериал с Элизабет Олсен в главной роли.

Премьера: сентябрь 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Корпоративный / Corporate

Американский комедийный телесериал.

Премьера: январь 2018 года

Кол-во сезонов: 1

Капкейк и Дино: Главные услуги / Cupcake & Dino: General Services

Американский анимационный телесериал.

Премьера: июль 2018 года

Кол-во сезонов: 1

