Страсти семейства Кроули. Опубликовали первый тизер полнометражного фильма Аббатство Даунтон

Сериал, в 2011 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый обсуждаемый критиками сериал, перерастет в полнометражный фильм.

В сети появился первый тизер полнометражного фильма Аббатство Даунтон, который станет логическим продолжением одноименного популярного британского сериала. После окончания шестого сезона продюсеры фильма объявили о начале съемок полного метра. Американская премьера фильма состоится 20 сентября 2019 года.

Режиссером фильма стал один из режиссеров сериала Майкл Энглер. Главные роли в фильме играют актеры, игравшие в сериале, в том числе и исполнительница роли Вайолет Кроули, вдовствующей герцогини Грэнтам, Мэгги Смит, которой конце декабря исполнится 84 года. Поэтому погружение в фильм будет таким же полным, как и в сериал.

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