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Суспирия и Веном. Названы десять худших фильмов 2018 года

Сегодня, 14:54 754
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Кадр из фильма Кодекс Готти

Кинокритики издания The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2018 года.

«От биографического фильма о мафиози до ужасающей драмы о бунтах в Лос-Анджелесе, серьезных осечек двух наших любимых режиссеров и особенно ужасной адаптации Marvel – вот худшие фильмы прошедшего года», - пишет издание.

Первую строчку антирейтинга заняла драма о гангстере Кодекс Готти режиссера Кевина Коннолли с Джоном Траволтой в главной роли: «Здесь ужасен не только фильм: плохо написанный, лишенный напряжения, смешной в некоторых местах и просто скучный в других».

В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.

10 худших фильмов 2018 года по версии The Hollywood Reporter:

  1. Кодекс Готти
  2. Робин Гуд: Начало
  3. 50 оттенков свободы
  4. Сама жизнь
  5. Веном
  6. Щелкунчик и четыре королевства
  7. Лос-Анджелес в огне
  8. Операция Энтеббе
  9. Излом времени
  10. Суспирия

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Теги:   Итоги года Фильмы

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