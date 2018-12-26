Суспирия и Веном. Названы десять худших фильмов 2018 года

Кинокритики издания The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2018 года.
«От биографического фильма о мафиози до ужасающей драмы о бунтах в Лос-Анджелесе, серьезных осечек двух наших любимых режиссеров и особенно ужасной адаптации Marvel – вот худшие фильмы прошедшего года», - пишет издание.
Первую строчку антирейтинга заняла драма о гангстере Кодекс Готти режиссера Кевина Коннолли с Джоном Траволтой в главной роли: «Здесь ужасен не только фильм: плохо написанный, лишенный напряжения, смешной в некоторых местах и просто скучный в других».
В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.
10 худших фильмов 2018 года по версии The Hollywood Reporter:
- Кодекс Готти
- Робин Гуд: Начало
- 50 оттенков свободы
- Сама жизнь
- Веном
- Щелкунчик и четыре королевства
- Лос-Анджелес в огне
- Операция Энтеббе
- Излом времени
- Суспирия
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