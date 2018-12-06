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Потанцуем? The New York Times назвал лучших актеров 2018 года

Сегодня, 18:15 88
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Фото: Philip Montgomery

Издание The New York Times назвало двенадцать лучших актеров 2018 года и выпустило с ними танцевальные короткометражки.

"Джастин Пек, хореограф-резидент Нью-Йоркского балета, создал серию танцевальных фильмов для лучших актеров года. Сценарии ставят обычных персонажей в привычные ситуации: переполненный вагон метро, долгое пребывание в кабинете врача, обрушившийся ливень. Как только актеры начинают двигаться, они превращают наши общие ситуации в моменты очарования", - пишут составители списка лучших актеров.

12 лучших актеров 2018 года по версии The New York Times:

Джулия Робертс

 

Тони Коллетт

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Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag)

Лакит Стэнфилд

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Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag)

Гленн Клоуз

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Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag)

Реджина Холл

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Итан Хоук

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Элси Фишер

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Ялица Апарисио

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Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag)

Ю А Ин

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Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag)

Эмма Стоун

Оливия Колман

Рэйчел Вайс

Теги:   Эмма Стоун Актеры Джулия Робертс

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