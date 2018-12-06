Потанцуем? The New York Times назвал лучших актеров 2018 года

Издание The New York Times назвало двенадцать лучших актеров 2018 года и выпустило с ними танцевальные короткометражки.

"Джастин Пек, хореограф-резидент Нью-Йоркского балета, создал серию танцевальных фильмов для лучших актеров года. Сценарии ставят обычных персонажей в привычные ситуации: переполненный вагон метро, долгое пребывание в кабинете врача, обрушившийся ливень. Как только актеры начинают двигаться, они превращают наши общие ситуации в моменты очарования", - пишут составители списка лучших актеров.

12 лучших актеров 2018 года по версии The New York Times:

Джулия Робертс

Тони Коллетт

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 9 Дек 2018 в 5:01 PST

Лакит Стэнфилд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 8 Дек 2018 в 9:15 PST

Гленн Клоуз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 7 Дек 2018 в 1:02 PST

Реджина Холл

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 8 Дек 2018 в 3:12 PST

Итан Хоук

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 7 Дек 2018 в 9:25 PST

Элси Фишер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 10 Дек 2018 в 4:11 PST

Ялица Апарисио

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 6 Дек 2018 в 12:07 PST

Ю А Ин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times Magazine (@nytmag) 7 Дек 2018 в 4:17 PST

Эмма Стоун

Оливия Колман

Рэйчел Вайс