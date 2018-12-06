Потанцуем? The New York Times назвал лучших актеров 2018 года

Издание The New York Times назвало двенадцать лучших актеров 2018 года и выпустило с ними танцевальные короткометражки.
"Джастин Пек, хореограф-резидент Нью-Йоркского балета, создал серию танцевальных фильмов для лучших актеров года. Сценарии ставят обычных персонажей в привычные ситуации: переполненный вагон метро, долгое пребывание в кабинете врача, обрушившийся ливень. Как только актеры начинают двигаться, они превращают наши общие ситуации в моменты очарования", - пишут составители списка лучших актеров.
12 лучших актеров 2018 года по версии The New York Times:
Джулия Робертс
Тони Коллетт
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Лакит Стэнфилд
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Гленн Клоуз
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Реджина Холл
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Итан Хоук
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Элси Фишер
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Ялица Апарисио
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Ю А Ин
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Эмма Стоун
Оливия Колман
Рэйчел Вайс
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